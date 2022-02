Więcej o Bestsellerach Empiku 2021 przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Bestsellery Empiku są jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Odważne kreacje gwiazd na czerwonym dywanie, wpadki prowadzących oraz polityczne odniesienia do aktualnych wydarzeń politycznych w kraju, to tylko niektóre ze smaczków przyciągających wszystkich do oglądania gali. W tym roku nie możemy narzekać na nudę, ponieważ gwiazdy na ściankach pojawiły się w wystrzałowych kreacjach.

Bestsellery Empiku 2021. Stylizacje gwiazd: Michał Szpak

Artysta postawił na wyjątkowo oryginalną i niecodzienną stylizację. Wybrał kok w stylu azjatyckich samurajów oraz ciekawe okulary niczym z lat 70. Do tego dobrał marynarkę ze spiczastymi ramionami oraz kolorowym graffiti. Klimatu ulicznego dodają sportowe buty na koturnach. Artysta jak zwykle prezentuje się niestandardowo i bardzo efektownie.

Patryk Vega z żoną

Reżyser wyglądał bardzo dobrze w eleganckim, czarnym zestawie. Błyszcząca marynarka sprawiła, że prezentował się bardziej galowo, a sportowe buty były idealnym dopełnieniem całości. Żona dobrała ciekawą sukienkę w cekiny i cieliste rajstopy, które nie były niestety najlepszym wyborem pod względem modowym.

Maja Ostaszewska

Aktorka zadała szyku na czerwonym dywanie. W eleganckim garniturze wyglądała wprost fenomenalnie. Na uwagę zasługuje także świetna fryzura i kobiecy makijaż. Biel i czerń to sprawdzony duet, który zawsze zdaje modowy egzamin!

A wam, która stylizacja najbardziej przypadła do gustu? Więcej zdjęć z gali zobaczysz w naszej galerii!