Virginia Giuffre złożyła pozew przeciwko księciu Andrzejowi, oskarżając go o to, że zmusił ją do uprawiania seksu w londyńskim domu byłej współpracowniczki Epsteina, Ghislaine Maxwell, a także w dwóch domach Epsteina, gdy miała 17 lat. Jak wynika z właśnie podpisanych dokumentów sądowych, syn królowej Elżbiety zakończył spór sądowy, oferując kobiecie ugodę.

BBC podało, że we wtorek do sądu wpłynął dokument świadczący o tym, że książę Andrzej i Virginia Giuffre zawarli ugodę pozasądową.

Zobowiązał się, że przekaże "znaczną darowiznę na cele charytatywne pani Giuffre" - informuje BBC.

Kim jest Virginia Giuffre?

Virginia Giuffre jest jedną z pierwszych kobiet, które zaczęły mówić o tym, że Jeffrey Epstein przez lata zmuszał nieletnie do pracy seksualnej. Choć miliarder popełnił samobójstwo w areszcie, sprawa nie ucichła wraz z jego śmiercią. Sprawiedliwość dotknęła natomiast Ghislaine Maxwell. Pod koniec grudnia w Stanach Zjednoczonych kobietę uznano za winną między innymi nakłaniania nieletnich do orgii oraz do nielegalnej pracy seksualnej. Do tej pory Virginia Giuffre walczyła także z księciem Andrzejem, który miał ją kilkukrotnie wykorzystać w latach 1999-2002.

Książę Andrzej od początku nie przyznawał się do winy, a na swoją obronę podawał różne argumenty. Powoływał się m.in. na ugodę, którą Giuffre podpisała z Epsteinem w 2009 roku. Dokument ograniczył jej prawo do pozywania innych osób, jednak w przypadku księcia Andrzeja nowojorski sąd nie wziął go pod uwagę.

