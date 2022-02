Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

O urodę gwiazd przeważnie dba sztab profesjonalistów. Najlepsi fryzjerzy potrafią wiele godzin układać włosy celebrytów, a najsłynniejsi makijażyści sprawiają, że hollywoodzki make-up potrafi trzymać się od zmierzchu aż do rana. Niestety, nawet przy takiej dbałości o szczegóły, zdarzają się również wpadki. Szczególnie wtedy, gdy sławy same sięgają po pędzelek do pudru i przypadkowo zapominają strzepać jego nadmiar. Ścianki nie wybaczają takich błędów, które uwiecznione przez fotoreporterów, szybko stają się prawdziwymi hitami sieci. Przypominamy najbardziej spektakularne makijażowe wpadki gwiazd.

Kim Kardashian zaliczyła makijażową wpadkę

Kosmetyki Kim Kardashian biją rekordy popularności, a ona sama wprowadziła techniki make-upu na wyższy poziom. Nazywana "królową konturu" celebrytka zawsze stara się wyglądać perfekcyjnie, ale nie zawsze do końca jej to wychodzi. Jedna z jej makijażowych wpadek na długo zapadła w pamięć fanom. Okazało się bowiem, że przez złe wykonturowanie nosa, stał się on krzywy i wydawał dużo bardziej zadarty niż w rzeczywistości.

Angelina Jolie zaliczyła makijażową wpadkę

Najbardziej pamiętną makijażową wpadką Angeliny Jolie jest bez wątpienia ta z premiery "The Normal Heart". Gwiazda była jeszcze wówczas żoną Brada Pitta i to z nim pozowała na ściance. Niestety, światło reflektorów uwidoczniło niedociągnięcia w jej make-upie. Biały puder osadził się jej bowiem na żuchwie, czole oraz części dekoltu, a zdjęcia w trybie ekspresowym obiegły świat. No cóż, nawet najlepszym się zdarza.

Nicole Kidman zaliczyła makijażową wpadkę

Angelina Jolie nie jest jedyną "ofiarą" białego pudru. Bardzo podobna wpadka przydarzyła się również innym znanym aktorkom, a jedną z nich była Nicole Kidman. Gwiazda z niedokładnym makijażem dała się przyłapać podczas premiery filmu "Nine", a charakterystyczna "mąka" wprost świeciła się pod jej oczami i na nosie.

Emma Watson zaliczyła makijażową wpadkę

Puder to nie jedyny sypki kosmetyk, z którym mają problem gwiazdy. Podobne trudności może sprawić nałożenie cienia do powiek. Szczególnie, gdy jest on w ciemnym kolorze. Przekonała się o tym Emma Watson, która na jedną z branżowych imprez przyszła w czarno-żółtym smokey eye. Niestety, makijaż zabijał delikatną urodę celebrytki i wychodził znacząco poza kontury jej powiek.

Kelly Osbourne zaliczyła makijażową wpadkę

Jedną z gwiazd, która na przestrzeni lat zmieniła swoje makijażowe upodobania jest bez wątpienia Kelly Osbourne. Córka Ozzy'ego Osbourne'a przez wiele lat za mocno podkreślała oczy, które wyglądały jak ciemne plamy. Nie przykładała się też zbytnio do dokładnego podkreślania ust, wyjeżdżając pomadką i konturówką szeroko poza nie. Dziś celebrytka, na szczęście, potrafi się malować.

A wy, którą makijażową wpadkę gwiazd pamiętacie najbardziej?