Anna Głogowska komentuje związek z Mikołajem Roznerskim? Dodała wymowne nagranie

Więcej o relacji między tancerką a aktorem przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Prasa kolorowa nie próżnuje w pisaniu coraz to nowszych newsów na temat życia uczuciowego Mikołaja Roznerskiego. "Dobry Tydzień" zdradził niedawno, że aktor już znalazł nową partnerkę i miałaby nią być Anna Głogowska. Czy tak jest w rzeczywistości? Tancerka dodała wymowne wideo, na którym odniosła się do sensacyjnych wieści.

Zobacz wideo Mikołaj Roznerski szczerze o wątku z byłą partnerką w "M jak miłość"

Zamiast aktorem, mógł być sportowcem. Do dziś ma na ciele pamiątkę po "sportowych wojażach"

Anna Głogowska dodała nagranie. Wyszło zabawnie?

Styczeń 2022 roku był przełomowym miesiącem dla aktorskiej pary - Mikołaja Roznerskiego i Adriany Kalskiej. To miał być związek na całe życie. W jednym z wywiadów aktor obiecywał, że postara się, aby ta relacja była tą ostatnią, na całe życie. Niestety tak się nie stało. Rozstanie za pośrednictwem Instagrama potwierdziła aktorka, która napisała:

Wypowiem się na ten temat raz i ostatni. Tak, to prawda. W połowie grudnia rozstaliśmy się z Mikołajem. Rozstania dla nikogo nie są łatwe.

Adriana Kalska Instastory / Adriana Kalska

Media aktualnie poświęcają sporo czasu na opisywanie prawdopodobnej relacji aktora z Anną Głogowską. Mikołaj Roznerski odniósł się do tych informacji w jednym z wywiadów. Na pytanie dziennikarza o to, czy spotyka się z tancerką odpowiedział w wymijający sposób:

Serce jest zajęte przez synka.

We wtorek tancerka dodała na InstaStories nagranie ze spaceru po leśnych dróżkach. Korzystając z uroków natury, postanowiła dodać wideo, na którym słychać ćwierkanie ptaków. Zrobiła to nie bez kozery, ponieważ gwiazda chciała się w ten sposób odnieść do plotek na temat relacji z aktorem.

Ale się rozgadały... Nareszcie jakieś sensacje na mieście... Z pierwszej ręki/dzioba. Ja np. wyraźnie słyszę: Dobry dzień - napisała pod nagraniem.

Anna Głogowska Instagram / Anna Głogowska

Julia Wieniawa o rodzinnym dramacie Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. "To musi być hardcore"

Myślicie, że tancerkę i aktora łączy gorące uczucie?