Małgorzata Kożuchowska mieszka w domu jednorodzinnym pod Warszawą razem z mężem, synem i psami. Dopieszczona w najmniejszym detalu willa robi naprawdę imponujące wrażenie. We wnętrzach dominują jasne barwy, ale jednocześnie możemy zauważyć, że aktorka nie stroni od wzorzystych tapet w intensywnych kolorach. Wybierając meble i dodatki, gwiazda stawia na solidne i naturalne materiały. Zobaczcie, jak wygląda dom jednej z najpopularniejszych polskich aktorek.

W domu Małgorzaty Kożuchowskiej dominuje wyważona elegancja

W salonie aktorki przeważają jasne odcienie i neutralne tony. Najwięcej jest bieli, beży i szarości. Pod oknem ustawiona jest duża sofa, na której często wylegują się psy. W oknach zawieszona są eleganckie i zwiewne firany oraz szare zasłony. W rogu pomieszczenia znajduje się stylowa czarna lampa i nieduży obraz w ramie. Aktorka zadbała też o obecność roślin.

Szary, mięsisty dywan idealnie pasuje do wnętrza. To również fantastyczne miejsce do zabaw. Na jednym ze zdjęć widzimy, jak aktorka układa klocki Lego ze swoim kilkuletnim synem Franciszkiem.

W pomieszczeniu oprócz dużego stołu uwagę przykuwa piękna przeszklona witryna, w której dumnie stoi dekoracyjna porcelana i kryształy.

Małgorzata Kożuchowska może pochwalić się również wypełnioną po brzegi biblioteczką. Książki są wszechobecne w domu aktorki.

Pod oknem ustawione jest duże drewniane biurko, na którym znajduje się lampa w klasycznych odcieniach.

Gwiazda ze smakiem miksuje również różne wzory i kolory. Uwagę zwracają piękne tapety, które zdobią ściany jej mieszkania.

Aktorka postawiła również na luksusowe dodatki. Jednym z nich jest zastawa stołowa z serii Rosenthal x Versace.

Bardzo elegancko jest urządzona łazienka aktorki. Na pierwszym planie znajduje się wolnostojąca wanna otoczona roślinami.

Z kolei w ogrodzie aktorki znajdują się białe meble, do których zostały dobrane szare dodatki.

