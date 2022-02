Więcej ciekawostek z życia polskich i zagranicznych gwiazd przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Małgorzata Socha wierzy, że należy oddzielić życie zawodowe od prywatnego i właśnie dlatego rzadko pokazuje rodzinę w mediach społecznościowych. Zaskoczeniem więc jest, że przez ostatnie trzy dni wstawiła aż dwa zdjęcia z mężem. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób zastanawia się, kim jest Krzysztof Wiśniewski. Historia ich miłości to materiał na bajkę.

Małgorzata Socha pokazała męża. Kim jest Krzysztof Wiśniewski?

Informacji w internecie na temat męża Małgorzaty Sochy jest niewiele. Krzysztof Wiśniewski urodził się w 1977 roku. Przyszłą żonę poznał na wakacjach w Darłówku. Choć Małgorzata Socha miała zaledwie 16 lat, była to miłość od pierwszego wejrzenia. Trzy lata starszy ratownik oczarował młodą aktorkę. Po 12 latach związku wzięli ślub. W międzyczasie ona stała się rozpoznawalną aktorką, a on ukończył politechnikę. Mimo że mieszkał w Poznaniu, a ona w Warszawie udało im się utrzymać związek tak, by miłość nie zgasła. W 2008 roku para się pobrała, a już chwilę później mówiono o kryzysie. W wywiadzie dla "Gali" zdemontowała plotki, twierdząc, że mąż nadal ją zaskakuje.

Mój mąż zapewnia mi mnóstwo atrakcji! Na przykład co wieczór robi mi striptiz.

Wtedy jeszcze można było zobaczyć małżeństwo wspólnie na salonach. Jednak przyjście na świat pierwszego dziecka wszystko zmieniło. Krzysztof Wiśniewski postanowił rozwijać karierę w inżynierii oraz aktywnie pomagać żonie w wychowywaniu dzieci. Tak jak para zakładała, doczekali się wymarzonej trójki pociech. Na temat opieki nad nimi wypowiedziała się w magazynie "Grazia".

Dwadzieścia lat temu były po prostu inne wzorce. Kobiety przejmowały większość zadań związanych z opieką nad dziećmi i domem. Były Zosiami Samosiami. A dziś mamy równouprawnienie. Zawsze czekam na Krzysia z kąpielą małej. Świetnie opiekuje się naszą córeczką, a kąpiel buduje ich więź. Uważam, że zarówno mama jak i tata znają potrzeby dziecka, ale - jak zawsze - chodzi o dobre chęci.

Para zna się już 26 lat i pewnie przeżyli niejeden ciężki okres, jednak nadal wyglądają na zakochanych. W tym przypadku teoria, że miłość z czasem się wypala, jest obalona. Na ich wspólnych zdjęciach widać, że są zapatrzeni w siebie. Sprawdźcie naszą galerię.