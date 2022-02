Więcej o rodzinie królewskiej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Mówi się, że księżna Kate była zdruzgotana, gdy dowiedziała się, że siedmioletni związek księcia Harry'ego i Chelsy Davy przeszedł do historii. Rozstali się krótko po królewskim ślubie księcia Williama i księżnej Kate. Przez długi czas uważała, że książę Harry popełnił błąd, pozwalając odejść ukochanej. Ta w wywiadzie przyznała, że relacja z członkiem rodziny królewskiej i ciągła presja ją wykańczały. Szybko zrozumiała, że ona i Harry pochodzą z różnych środowisk. Mimo rozstania z księciem Harrym jego była partnerka pozostała w dobrych stosunkach z księżną Kate. Są na tyle blisko, że niedawno zjadły wspólnie kolację.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jak mieszkają księżna Kate i książę William? Przyjrzeliśmy się wnętrzom słynnego Pałacu Kensington

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William założyli konto na YouTube. Książę ostrzega żonę: Musisz uważać, co mówisz

Księżna Kate spotkała się z byłą dziewczyną księcia Harry'ego

Księżna Kate ma ogromny sentyment do jednej z byłych partnerek księcia Harry'ego. Jak donosi New Idea, osobiście spotkała się z Chelsy Davy, która była wielką miłością księcia. Podczas wspólnej kolacji omawiały plany Kate i księcia Williama dotyczące ich podróży. Księżna chce wylecieć z mężem do Afryki, dlatego zwróciła się z prośbą o pomoc do urodzonej w Zimbabwe Chelsy.

ZOBACZ: Super Bowl 2022. Książę Harry po raz pierwszy pojawił się na meczu. Zamiast Meghan u jego boku inna kobieta

Chelsy prowadzi luksusowe biuro turystyczne w Afryce, a William i Kate mają nadzieję zaplanować tam epicką podróż z okazji ich 40. urodzin - twierdzi źródło New Idea.

Księżna Kate, Chelsy Davy East News

Jednak podczas kolacji nie mogło zabraknąć tematu księcia Harry'ego. Jak twierdzi informator, Chelsy wyraziła swoją obawę o byłego partnera. Miała stwierdzić, że nie rozpoznaje go, odkąd związał się z Meghan Markle.

Nie ma wielu ludzi na świecie, którzy znają Harry'ego tak dobrze jak Chelsy, a nawet ona zauważyła w nim dramatyczną zmianę, odkąd poznał Meghan. Nie wygląda już na tego samego faceta, w którym się zakochała. Mimo że ich drogi dawno się rozeszły, Chelsy zawsze będzie go kochać i martwi się o niego - ujawnił informator.

Przemek Kossakowski nadal pytany o Martynę. Nie jest mu łatwo

Obawy byłej partnerki księcia zbiegły się w czasie z ujawnioną przez eksperta od mowy ciała "cichą komendą", której ma używać Meghan Markle, gdy chce uciszyć męża.