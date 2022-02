Więcej na temat programów telewizyjnych przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Klaudia El Dursi bardzo umiejętnie wślizgnęła się do pierwszej ligi celebrytów. I choć była tylko uczestniczką "Top Model", dziś to jedna z głównym prezenterek TVN-u. Nic więc dziwnego, że nagrywa już piąty sezon "Hotelu Paradise". Tym razem z ekipą wyruszyła do Panamy.

Klaudia El Dursi zabrała ze sobą oczywiście rodzinę. Jak zapewnia, nie chce, by ludzie myśleli, że w Panamie jest z nią na wakacjach. Mimo pięknych okoliczności przyrody stara się normalizować tryb życia.

Ciągle powtarzam dzieciom: Pamiętajcie, że nie jesteście na wakacjach. To jest trochę tak, że przenieśliśmy swoje życie z Polski tutaj, tak w stu procentach. Ja oczywiście pracuję, ale ciągle jestem mamą i tą kurą domową, która sprząta, gotuje, pierze. Nie mam tutaj żadnej pomocy w kwestii sprzątania, nikt za mnie tego nie robi, wszystko robię sama, ale moje dzieci też mają swoje obowiązki. Oni się uczą, nie dostali wolnego od szkoły, mają przyznane domowe nauczanie, co dla nas oznacza ciężką pracę. Po powrocie do Polski będą zdawać egzaminy. Nie jesteśmy tutaj na wakacjach i staramy się sprawić, by ten rytm dnia wyglądał tak, jak wyglądał w Polsce.

Klaudia El Dursi otwarcie przyznała, że nie przeszła na specjalną dietę. Dzięki dobrej przemianie materii może pozwolić sobie na soczystego schabowego.

Ja gotuję to, co moje dzieci lubią najbardziej. Gotuję codziennie, mam przerwę na obiad. Wracając w nocy, po planie, wyciągam gary, marynuję mięso, tłukę kotlety... Schabowe pojawiają się często w moim menu tygodniowym, więc w nocy wychodzę na dwór z deską i tłuczkiem, żeby nie budzić domowników, którzy już dawno śpią. Gotuję tak, jakbym gotowała w Polsce.

Klaudia El Duris zaczęła również biegać, ale szybko przestała, ponieważ pojawiły się problemy ze zdrowiem. Więcej o całej sytuacji dowiecie się, oglądając powyższy materiał wideo.

