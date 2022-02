Więcej na temat związków gwiazd przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Jessica Mercedes przez ponad dwa i pół roku była związana z Kubą Karasiem z zespołu "The Dumplings". Para chętnie relacjonowała wspólne życie w mediach społecznościowych. Jeszcze kilka tygodni temu fani blogerki oglądali ich wspólne relacje z urlopu w Stanach Zjednoczonych. Jak się okazuje, był to ich ostatni wspólny wyjazd jako pary. Miłość Jessiki Mercedes i Kuby Karasia nie przetrwała próby czasu.

Jessica Mercedes i Kuba Karaś rozstali się. "Inicjatorem zakończenia relacji był Kuba"

Jessica Mercedes i Kuba Karaś na początku roku wylecieli do Stanów Zjednoczonych. Blogerka relacjonowała wypad na Instagramie. Na zdjęciach i filmikach pojawiał się również partner blogerki. Co ciekawe, po kilku dniach Jessica zaczęła narzekać i mówić, jak bardzo tęskni za Polską i chciałaby już wrócić do domu. Tłumaczyła, że męczą ją wysokie ceny, jednak jak donosi informator serwisu Pudelek, są również inny, dość istotny powód, który potęgował jej tęsknotę za domem. Właśnie w USA Kuba Karaś postanowił zakończyć ich związek.

Do rozstania blogerki i muzyka doszło w styczniu podczas ich romantycznego wypadu do Los Angeles. Inicjatorem zakończenia relacji był Kuba - tłumaczy informator serwisu.

Próbowaliśmy się skontaktować z Jessiką, aby uzyskać jej komentarz, jednak do momentu publikacji, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

