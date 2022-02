Więcej o szalejącej inflacji przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Doda wróciła z przytupem na polską scenę muzyczną, nagrywając dwa single w klimacie dance. To jednak nie jest koniec, ponieważ artystka przygotowuje się do wydania solowego albumu. Kilka tygodni temu gościła w studiu Plotka, by opowiedzieć nieco o kulisach produkcji klipu do "Fake Love". Przy okazji zdradziła, jakie ma podejście do wydawania pieniędzy w czasach szalejącej inflacji.

Doda przerażona inflacją! Podnieśli jej czynsz za mieszkanie

Choć wydawać by się mogło, że gwiazd z pierwszych stron gazet inflacja nie dotyka, nie jest tak. Doda zauważyła, że wszystko zdrożało. Najbardziej ubolewa nad wysokim czynszem, wspominając jedno z niemiłych spotkać z ochroniarzem strzeżonego osiedla.

Boli mnie to, dlaczego ma mnie nie boleć? Nie lubię wydawać pieniędzy, strasznie jest drogo. Mieszkania podrożały. Czynsz? Ja płacę 2,5 tysiąca za sam czynsz i jeszcze ochroniarz będzie naklejał mi karne k***sy, że źle zaparkowałam na własnym osiedlu?! Człowieku, ty żyjesz z mojego czynszu! Trochę szacunku do mojej szyby.

Dorota Rabczewska wyznała przy okazji, jak powinno się gospodarować pieniędzmi. Ważne, by wydawać je na to, co sprawia nam najwięcej radości.

Mój dziadek mówi, że jak trzeba, to i na jedną zapałkę wydaj milion złotych, ale jak nie trzeba, to i gorsza pożałuj. Najważniejszy, mimo wszystko, jest zdrowy rozsądek, bo życie jest piękne i warto na nie wydawać - na podróże, prezenty dla kogoś, na coś, co daje ci szczęście. Jeśli masz nos jak, k***a, hamulec od karuzeli, to zoperuj go sobie. Będziesz czuć się dobrze i podkręcą twoją samoocenę, dająć sobie inwestycję na lata. Chcesz zrobić super studia? Zrób to! Chcesz wyjechać na Bali? Też! Ale wydawanie pieniędzy na torebki, duperele, które mają podnieść twój status społeczny, to jest bez sensu - przekonuje.

Trudno się z nią nie zgodzić.

