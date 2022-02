Więcej informacji na temat polskich i zagranicznych gwiazd znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Co połączyło Anię i Roberta? Historia miłości Lewandowskich

Anna i Robert Lewandowscy to najbardziej znana polska "power couple". Zakochani poznali się jeszcze podczas studiów i do dziś tworzą szczęśliwy związek. Para doczekała się dwóch córek - Klary i Laury. Sportowcy chętnie dzielą się swoją miłością w mediach społecznościowych. Piłkarz często podkreśla, jak wiele zawdzięcza ukochanej. Niejednokrotnie zapewniał, że gdyby nie jego wybranka, to prawdopodobnie nie osiągnąłby tak wiele. Z okazji walentynek Robert Lewandowski postanowił zrobić żonie romantyczną niespodziankę.

Ariana Grande ma kręcone włosy, a J.Lo nosi krótką fryzurę. Możecie się zdziwić

Robert Lewandowski zaskoczył żonę w walentynki

Robert Lewandowski jest bardzo aktywny na Instagramie. Na swoim profilu zgromadził ponad 24 mln obserwujących z całego świata. Z okazji walentynek podzielił się z fanami romantycznym zdjęciem z żoną. Piłkarz postanowił zaskoczyć żonę podczas treningu. Anna Lewandowska dostała od męża gigantyczny bukiet czerwonych róż.

To piękny dzień, aby być z tak piękną kobietą. Moja miłości, jesteś moim życiem i moją motywacją, moim wsparciem i moją siłą - napisał pod zdjęciem piłkarz.

Fani zawodnika Bayernu Monachium byli zachwyceni ujęciem. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fotografię zakochanej pary postanowiła skomentować też siostra sportowca - Milena Lewandowska.

Ale u Was gorąco - napisała dodając emotikonę płomienia.

Piotr Żyła podjął bardzo ważną decyzję. Wydał oświadczenie. "Nigdy więcej"

Okazuje się, że ogromny bukiet to nie koniec niespodzianek. Na InstaStories Anna Lewandowska pochwaliła się jeszcze słodkim pluszowym misiem, który również był walentynkowym prezentem od męża.

Anna Lewandowska Instagram/annalewandowskahpba

Jak widać, mimo wieloletniego stażu małżeńskiego, Robert Lewandowski nadal potrafi zaskoczyć żonę.