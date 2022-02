Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska rozstali się pod koniec zeszłego roku. Aktorzy cały czas występują razem w serialu "M jak miłość". Mało tego, grają w nim zakochaną parę. Instaramowy profil serialu z okazji walentynek dodał ich wspólne zdjęcia. Internauci są oburzeni.

Walentynkowe posty z Mikołajem Roznerskim i Adrianą Kalską

Po rozstaniu Roznerskiego i Kalskiej fani serialu zastanawiali się, jak to wpłynie na scenariusz. Producenci uspokajali, że zmiany w życiu prywatnym aktorów nie wpłyną na fabułę. Serialowe małżeństwo od dłuższego czasu nie dogadywało się najlepiej i wydawało się, że twórcy postanowili jednak doprowadzić do ich rozwodu. Iza i Marcin pokonali jednak kryzys i znów tworzą kochającą się parę. Teraz z okazji walentynek instagramowy profil "M jak miłość" udostępnił zdjęcie bohaterów, przytulonych do siebie. Do postu został dodany wymowny komentarz.

Dzień dobry. "M jak Miłość" w dniu zakochanych smakuje jeszcze lepiej. Zwłaszcza kiedy Iza i Marcin w końcu się pogodzili! Będziecie z nami wieczorem?

Fotografia oburzyła internautów, którzy oskarżają moderatora mediów społecznościowych o brak wyczucia. Publikowanie wspólnego zdjęcia aktorów, którzy dopiero co się rozstali, uważają za skrajnie nietaktowne.

Czemu daliście dziś akurat parę, która się w rzeczywistości rozstała?

Duży nietakt, naprawdę zero empatii. Ten, kto to wrzucił i to właśnie dzisiaj, nie popisał się. Ale jasne, reklama i kasa najważniejsza. Smutne.

Niemądre zdjęcie. Dno i brak taktu.

Niedawno wyszły na jaw powody rozpadu związku Roznerskiego i Kalskiej. Główną przyczyną miała być ciągła praca aktorów. Zakochani w pewnym momencie w ogóle nie mieli dla siebie czasu.

