Lech Wałęsa zdradził, jak zamierza spędzić walentynki. Co na to żona?

Lech i Danuta Wałęsowie są małżeństwem od przeszło 50 lat. Doczekali się ośmiorga dzieci. Czy w związku z tak długim stażem jest jeszcze miejsce na romantyczne gesty? Były prezydent zdradził, jakie ma plany na święto zakochanych.

Lech Wałęsa podzielił się swoimi walentynkowymi planami

W rozmowie z "Super Expressem" były prezydent przyznał, że wraz z żoną nie obchodzą walentynek. Polityk tłumaczył, że są ludźmi "starej daty", więc nie dają się porwać szaleństwu związanemu z obchodami święta miłości.

Niczego nie będzie. Żadnych czułości, żadnych pieszczot, wykonujemy po prostu obowiązki małżeńskie i do przodu! - powiedział Wałęsa.

Wydaje się, że żona byłego prezydenta może być nieco rozczarowana. Może jednak małżonkowie należą do tej grupy osób, która uważa, że miłość należy celebrować cały rok, a nie tylko w walentynki.

Lech i Danuta Wałęsowie - historia miłości

Lech i Danuta Wałęsowie pobrali się ósmego listopada 1969 roku. Doczekali się ośmiorga dzieci, czterech synów i czterech córek. Wielu twierdzi, że to właśnie żona stoi za politycznym sukcesem byłego prezydenta. Kobieta musiała wykazać się niezwykłą cierpliwością i poświęceniem. To właśnie ona musiała być głową rodziny, gdy jej małżonek poświęcił się walce o lepszą Polskę. W 2011 roku Danuta Wałęsa wydała autobiografię pod tytułem "Marzenia i tajemnice", w której opowiedziała m.in. o tym ciężkim okresie. Były prezydent nie był zachwycony szczerością żony. Jednak mimo licznych problemów i kryzysów małżeństwo Wałęsów trwa od ponad 50 lat i nic nie zapowiada tego, aby miało się zakończyć. Można więc dojść do wniosku, że tej parze walentynki wcale nie są potrzebne.