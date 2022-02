Więcej tekstów dotyczących domów gwiazd znajdziecie na Gazeta.pl.

Dorota Szelągowska nie przeprowadziła jak dotąd żadnego oprowadzania z kamerami po swoim domu, a szkoda. Ma piękne wnętrza, które co jakiś czas pokazuje na Instagramie. A jakie widoki zza okna! Już dawno zrezygnowała z miejskiego zgiełku na rzecz spokojnej lokalizacji na Warmii.

Dorota Szelągowska pokazała, jak urządziła dom. Salon robi wrażenie, a pokój córki wygląda bajecznie. "Spełnienie moich marzeń"

Dorota Szelągowska urządza domy innym. Sama też ma się czym pochwalić

Dorota Szelągowska ma spory dom na wsi. Malownicze widoki z okna, cisza i spokój to coś, czym otacza się na co dzień. Już z daleka widać ogromny taras.

Wiejski dom Doroty Szelągowskiej fot. instagram.com/dotindotin

W salonie dominują jasne kolory - ściany, okiennice, dywan i kanapa są białe albo beżowe. Trochę koloru wprowadzają dodatki w postaci obrazów i sporych roślin.

Mieszkanie Doroty Szelągowskiej @dotindotin/instagram screen

Szelągowska udowadnia, że nie zawsze funkcjonuje w katalogowym, uporządkowanym pomieszczeniu. Ma zresztą zwierzaki, przy których nie byłoby to możliwe.

Salon Doroty Szelągowskiej Instagram/ @dotindotin

Marmurowe stoły to coś, co dosyć rzadko spotykamy we wnętrzach. Trzeba przyznać, że wyglądają naprawdę efektownie.

salon Doroty Szelągowskiej Instagram, @dotidotin

Ogromny taras z widokiem na staw zachęca do spędzania na nim letnich dni.

Wiejski dom Doroty Szelągowskiej - letnia kuchnia fot. instagram.com/dotindotin

Szelągowska świetnie wykorzystała przestrzeń i z niewielkiego pomieszczenia zrobiła sypialnię dla gości.

Pokój gościnny Doroty Szelągowskiej Instagram/dotindotin

W kuchni zdecydowała się na zgoła inną kolorystkę, niż w całym domu. Ciemne szafki i drewniana komoda pasująca do krzeseł świetnie się komponują. Postawiła też na niewielkie wzory na płytkach.

Kuchnia Doroty Szelągowskiej screen IG @dotindotin

Jej sypialnia to prawdziwa mieszanka kwiatowych elementów.

Sypialnia Doroty Szelągowskiej instagram/dotindotin

Modne ostatnio lustro w kształcie słońca stanowi jedynie tło dla licznej roślinności.

Mieszkanie Doroty Szelągowskiej instagram.com@dotindotin

Dorota Szelągowska w domu na Warmii stworzyła niepowtarzalny klimat

Ładnie się urządziła?

