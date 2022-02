Więcej o królu komedii romantycznych przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Hugh Grant dał się poznać szerszej publiczności, dzięki rolom w produkcjach filmowych: "Cztery wesela i pogrzeb", "Rozważna i romantyczna", "Notting Hill", "Dziennik Bridget Jones", "Dwa tygodnie na miłość" czy "Był sobie chłopiec". Ciemne, zawadiacko ułożone loki, szare oczy i charakterystyczny, zadziorny uśmiech, to główne przymioty, za które pokochały go kobiety na całym świecie. Co kryje się za jego seksownym spojrzeniem? Jaką historię skrywa popularny aktor? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Zobacz wideo Jeden ze scenarzystów miał problem z jego urodą

Byli w związkach, ale trafili razem na plan. Ich miłość zrodziła się na oczach kamer

Wychowywał się w biednej rodzinie

Bożyszcze kobiet na całym świecie nie miał łatwego dzieciństwa. Urodził się w Londynie, w wykształconej, ale biednej rodzinie. Jego ojciec był wojskowym, a matka nauczycielką. W wywiadach szczerze wyznawał, że docenia trudności, jakie go spotkały w dzieciństwie, ponieważ teraz jest dzięki temu bardzo niezależny. Wie też, że może polegać tylko na sobie.

Kiedyś był sportowcem

Zanim nastoletni Hugh Grant zaczął interesować się aktorstwem na poważnie, był zakochany w sporcie. Do dziś pamięta sukcesy drużyny krykietowej "Kapitan Scott", a pamiątką, jaka mu została po "sportowych wojażach" jest ruchoma kość - efekt upadku na łyżwach. Jak przyznaje w wywiadach, dziś lepiej się odnajduje w roli widza sportów... kobiecych:

Obecnie sport oglądam tylko w telewizji. Kobiecy głównie. Nie wiem, jak to o mnie zaświadcza, ale pochłaniają mnie żeńskie rozgrywki golfa. No i tenis w wykonaniu pań – szczerze przyznaje.

Nie był grzeczny

Pod koniec lat 80. spotykał się z aktorką Liz Hurley. Wokół ich relacji aż roiło się od plotek z powodu zdrady mężczyzny, który... w 1995 roku został aresztowany za publiczne uprawianie seksu z prostytutką w miejscu publicznym. Co ciekawe, jego partnerka wybaczyła mu skok w bok, ale i tak para rozstała się w 2000 roku. Mimo niesprzyjającego wydarzenia nadal mają ze sobą kontakt i utrzymują przyjazne relacje. Aktor został nawet ojcem chrzestnym syna Liz Hurley.

Za seks z prostytutką zapłacił... ponad 1000 dolarów

Na szczęście na biednego nie trafiło. Kalifornijska policja aresztowała aktora uprawiającego stosunek płciowy w samochodzie z prostytutką. Wybryk kosztował go 1118 dolarów grzywny, dwa lata więzienia w zawieszeniu i publiczny lincz.

Gospodarze talk-show na całym świecie marzą o wywiadzie z nim

Jak przyznał w jednej z rozmów prowadzący "The Tonight Show" - Jay Leno:

Na świecie jest tylko 18 celebrytów, wartych zapraszania do telewizyjnych talk-show. Hugh jest jednym z nich.

Ożenił się w wieku 57 lat!

Wielu fanów na całym świecie myślało, że aktor do końca życia pozostanie singlem i niefrasobliwym lekkoduchem. Gwiazdor jednak postanowił zaskoczyć wszystkich i wziął ślub z 39-letnią szwedzką producentką telewizyjną, Anną Eberstein.

Pijany kupił dzieło Warhola. Opłaciło się

W 2001 roku na aukcji w cenie 2 miliona funtów pojawił się portret Elizabeth Taylor autorstwa Andy’ego Warhola. Aktor bez wahania postanowił go kupić. Później sprzedał go z zyskiem 11 milionów:

Wszystko przez alkohol! Ta cała akcja to wynik dwudniowej imprezy z moim ojcem. Coś mi odbiło i na rauszu zadzwoniłem do asystentki, by kupiła dla mnie ten obraz. Ku mojemu przerażeniu, zrobiła to bez zawahania się. Zabawna sytuacja, choć dziś żałuję, że rozstałem się z "moją Liz" - wyznał w jednym z wywiadów.

Wiedzieliście o tylu barwnych sytuacjach z życia aktora? Która ciekawostka najbardziej zapadła wam w pamięć?

Hyży po raz pierwszy o sądowym starciu z Grzegorzem. I o miesiącach po rozwodzie