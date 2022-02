Nie lubisz walentynek? Więcej o nieudanych związkach przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Nie każda przedstawiona na ekranie miłość jest wyidealizowana. W wielu historiach znajdziemy relacje dwojga ludzi, którzy nadają na zupełnie innych falach. Sprawdźcie, które związki nigdy nie powinny się wydarzyć - nawet jeśli tylko na srebrnym ekranie.

Patryk Vega zmienił się nie do poznania. Kiedyś wyglądał inaczej!

Zobacz wideo Radosław Majdan opowiada o planach na walentynki. Co kupi Małgorzacie Rozenek?

Nate i Maddy - "Euforia"

Choć Nate i Maddy z "Euforii" razem prezentują się zjawiskowo, to ich relacji nie można zaliczyć do udanych. Zauroczenie, zamiast przerodzić się w miłość, doprowadziło do toksycznych zachowań i destrukcyjnej siły.

Aneta i Darek - "Na Wspólnej"

To małżeństwo od początku było fikcją. Darek związał się z Anetą tylko dla pieniędzy i kariery, kiedy dowiedział się o jej bogatym wuju.

Na wspólnej fot. Youtube @TVN

Ruby i Otis - "Sex Education"

Przeciwieństwa się przyciągają? Być może tak, ale nie zawsze powinny. Idealnym przykładem są Ruby i Otis z "Sex Education", którzy pochodzą z zupełnie innych środowisk i zamiast się uzupełniać, wytykają własne słabości.

Sex Education fot. screen YT @Netflix

Mike i Eleven - "Stranger Things"

Mike i Eleven to kolejna para, której daleko do idealnej relacji. Obydwoje nie wiedzą, czym jest dojrzały związek, a elementem, który ich łączy jest niedojrzałość. Gdyby nie wspólny cel, zapewne nigdy nie byliby razem.

Stranger Things fot. screen - YT @Netflix

Payton i Alice - "Wybory Paytona Hobarta"

Payton to egoistyczny oportunista, który myśli głównie o własnym interesie. Alice zaś wiernie trwa przy jego boku i bezkrytycznie podchodzi do jego zachowań. To nie ma szansy przetrwać.

Beth i Benn - "Gambit królowej"

W serialu Beth i Benn niby zbliżają się do siebie, jednakże skupiając się nie na własnej relacji, a grze. Tych bohaterów przyciąga tylko pragnienie zwycięstwa.

Gambit królowej fot. screen - YT @Netflix

Tully i Johnny - "Firefly Lane"

Widzowie serialu od początku widzą ze sobą Tully i Johnny'ego. Mimo tego, mężczyzna zamiast energicznej Tully wybiera Kate o skrajnie innym temperamencie.

Kinga Rusin rozpływa się nad Markiem Kujawą z okazji Walentynek

Macie jakieś swoje propozycje?