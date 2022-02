Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Ryszard Rembiszewski przez lata gościł na ekranach telewizorów. 74-latek zyskał popularność dzięki programowi "Koncert Życzeń", ale największą rozpoznawalność dała mu praca dla Totalizatora Sportowego. Nie przez przypadek przylgnął do niego przydomek "Pan Lotto". Rembiszewski bowiem od 1983 do 2008 roku prowadził Studio Lotto, czym zaskarbił sobie sympatię widzów.

Ryszard Rembiszewski przeszedł niesamowitą metamorfozę

Jakiś czas temu Ryszard Rembiszewski postanowił wyprowadzić się do Hiszpanii, gdzie zamieszkał razem z ukochaną, Elżbietą Martinez. Para poznała się w 2017 roku, a dwa lata później zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. W czasie pandemii koronawirusa kobieta nalegała, by zasmakować wspólnego życia na Półwyspie Iberyjskim. Jak się okazuje, nie była to zła decyzja. Ryszard Rembiszewski przeżywa bowiem drugą młodość.

Rembiszewski jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie, publikując zdjęcia z Hiszpanii, nie daje o sobie zapomnieć. Na ostatnich kadrach opublikowanych na Instagramie wygląda niczym słynny aktor Richard Gere. Prezenter już wcześniej słyszał takie porównania. W jednym wywiadów zdradził, co myśli na ich temat.

Pomylić nas by się nie dało. Poza tym Gere jest wielkim aktorem, ma duże dokonania. A ja mam tylko fryzurę nieco do niego podobną. Ale cieszy mnie, że ludzie zaakceptowali mój nowy wygląd, a szczególnie moja żona, której niezbyt się podobałem w krótkich włosach - przyznał.

