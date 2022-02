Więcej na temat Super Bowl 2022 znajdziesz na Gazeta.pl

Super Bowl to nie tylko wielki dzień futbolu i precyzyjnie wyreżyserowany Halftime Show, ale również... święto reklam. Otrzymanie kilku sekund czasu antenowego na promocje marki, kiedy przed telewizorami siedzi ponad 100 milionów odbiorców, jest dla reklamodawców ogromnym prestiżem. W tym roku za pół minuty spotu trzeba było zapłacić nawet... 7,1 mln dolarów. Reklamy przygotowane na tę okazję cechują się pomysłowością oraz ogromnym budżetem. Poniżej prezentujemy wybrane tegoroczne spoty. W niektórych z nich zobaczymy gwiazdy w dość nietypowych dla siebie rolach.

Super Bowl 2022. Reklama Planet Fitness

Reklama marki Planet Fitness powstała we współpracy z Lindsay Lohan, obok której występują też William Shatner, Dennis Rodman, Buzzy Cohen i Danny Trejo. W spocie pokazano, jak bardzo lepsze stało się życie aktorki, od kiedy regularnie ćwiczy.

Super Bowl 2022. Reklama BMW

Marka samochodów wraca na Super Bowl po siedmiu latach przerwy. I to w wielkim stylu - w spocie widzimy Arnold Schwarzenegger jako... Zeusa. Towarzyszy mu Salma Hayek w roli Hery.

Super Bowl 2022. Reklama Doritos

Meghan Thee Stallion wygryziona przez... leniwca? Takie historie tylko w reklamie - a właściwie spocie zapowiadającej reklamę - marki Doritos. A żeby było jeszcze bardziej dziwnie - w pełnej wersji spotu raperka występuje jako... egzotyczny ptak.

Super Bowl 2022. Reklama ClickUp

30-sekundowy spot firmy ClickUp w komediowy sposób nawiązuje do podpisania Deklaracji Niepodległości. Marka w tym roku po raz pierwszy pojawiła się na Super Bowl.

Super Bowl 2022. Reklama Uber Eats

Jennifer Coolidge, Trevor Noah i Gwyneth Paltrow wgryzające się w niejadalne produkty? Tylko w reklamie Uber Eats. Spot ma na celu uświadomić odbiorcę o rozszerzonych usługach kurierskich firmy, wychodzących poza dostawę jedzenia. Paltrow sięga po świecę, stwierdzając, że jest "dziwnie, ale zabawnie".

Super Bowl 2022. Reklama Squarespace

W reklamie firmy Squarespace, zajmującej się projektowaniem stron internetowych, gościnnie wystąpiła Zendaya oraz André 3000. Trzeba przyznać, że ten spot to prawdziwa uczta dla oka.

Super Bowl 2022. Reklama Budweiser

Firma Budweiser do wyreżyserowania reklamy zatrudniła zdobywczyni Oscara Chloé Zhao. W niezwykle kinowej 60-sekundowej produkcji widzimy konia pokonującego wyzwania.

Super Bowl 2022. Reklama Busch Light

Ta reklama na pewno spodoba się miłośnikom memów i nostalgii. W spocie marki występuje saksofonista Kenny G. Spot jest wykonany konwencji teledysku "Big Enough" Jimmy Barnesa, który wciąż podbija serca internautów.

Super Bowl 2022. Reklama Monday.com

Spot Monday.com ukazuje "prace bez ograniczeń", wykorzystując kreatywną zabawę z aparatem oraz akrobatykę, by udowodnić możliwości platformy.

Super Bowl 2022. Reklama Kia

Marka Kia połączyła siły z firmą Petfidner Foundation, zajmującą się adopcją zwierząt. Bohaterem spotu jest pies robot, a jego ważnym elementem piosenka Bonnie Tyler "Total Eclipse of the Heart". Spot w dniu meczu został powiązany z wyzwaniem "Turn Around Dance" na TikTok i kodem QR, który pozwolił wyszukiwać zwierzęta nadające się do adopcji w okolicy.

