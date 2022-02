Więcej na temat Super Bowl 2022 znajdziesz na Gazeta.pl

Fani futbolu amerykańskiego 13 lutego obchodzili swoje wielkie święto. To właśnie w niedzielę rozgrywał się 56. finał Super Bowl, który uświetnił występ muzyków związanych ze sceną hip-hopową. Halftime show, czyli ok. 14-minutowy koncert w przerwie meczu to element największego medialnego wydarzenia Ameryki. W poprzednich trzech latach na scenie oglądaliśmy występy Maroon 5, Jennifer Lopez i Shakiry oraz The Weekend. Tegoroczny koncert był hołdem dla sceny hip-hopowej - wystapił Eminem, Dr. Dre, Snoop Dog, Mary J. Blige i Kendrick Lamar. Jako gość specjalny pojawił się niezapowiedziany wcześniej 50 Cent.

Super Bowl 2022 Halftime Show. Na scenie Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar oraz niespodziewanie 50 Cent

Halftime Show 2022 rozpoczął się od wejścia producenta muzycznego i rapera Dr. Dre i Snoop Dogga. Następnie pojawił się 50 Cent (występując do góry nogami), a po nim kolejno Mary J. Blige oraz Kendrick Lamar. W drugiej połowie na scenę wyszedł Eminem i jego gość Anderson .Paak, a całość została zwieńczona występem wszystkich artystów.

Super Bowl 2022 Halftime Show. Obejrzyj występ

Widzowie na całym świecie chwalą występ artystów. Wśród komentarzy w sieci czytamy:

To było legendarne! Jak oni chcą to przebić w przyszłości? Sztuka. To już przeszło do historii.

Co za nostalgia... Całe moje dzieciństwo kilkunastu minutach. Moje oczy się zaszkliły. Jestem dzieciakiem z lat 90., więc nie mam wątpliwości - to był najlepszy halftime show!

Nie brakuje jednak opinii, które uważają, że gwiazdy mogły się nieco bardziej postarać:

To było urocze. Ale jakby zorganizowane w pośpiechu, mogliby to lepiej zrobić.

Jak oceniacie tegoroczny występ na Super Bowl podczas Halftime Show?