Polska aktorka zagra w nowym sezonie "The Crown". Kim jest Anna Antonowicz?

"The Crown" to serial, który cieszy się niezwykłą popularnością. Produkcja, ukazująca kulisy życia brytyjskiej rodziny królewskiej wielokrotnie budziła kontrowersje. Mimo to, o 2016 roku nieprzerwanie gromadzi przed ekranami tysiące miłośników kina kostiumowego i pałacowych intryg. Teraz polscy widzowie zyskują kolejny powód, żeby oglądać "The Crown". Do obsady dołącza Anna Antonowicz, polska aktorka. Potwierdziła, że zobaczymy ją w piątym sezonie serii.

"The Crown". Kim jest polska aktorka, która dołączy do obsady?

Anna Antonowicz ma już spore doświadczenie teatralne i filmowe. Gra w brytyjskim serialu to jednak dla niej nowe wyzwanie.

To prawda, gram w 5. sezonie "The Crown". Bardzo się cieszę! Niestety nie wolno mi nic zdradzać co do mojej roli i jej historii. Trzymajcie, proszę, kciuki! Do 25.02 kręcę w Londynie - powiedziała Pudelkowi Anna Antonowicz.

Aktorka urodziła się we Włocławku, dorastała w Toruniu, a później przeniosła się za granicę. Przez lata mieszkała w Berlinie. Wiele sukcesów osiągnęła, grając w Niemczech. Polscy widzowie mogą ją natomiast kojarzyć z komedii romantycznej "Jeszcze raz", w której zagrała partnerkę Przemysława Cypriańskiego.

Zawsze się buntowałam, ciągle to lubię. Lubię pracować z reżyserami niepokornymi, gdzie praca polega na akcji i reakcji. To nie jest kłótnia, ale przy takich okazjach odkrywam trochę "inną siebie" - zdradziła kiedyś w wywiadzie dla "Dzień Dobry Toruń".

Jak myślicie, w kogo się wcieli?