Bądź na bieżąco. Więcej o związkach gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Julia Wieniawa to prawdziwa kobieta orkiestra. Gra w filmach, śpiewa, tańczy, a także założyła dwa prężnie działające biznesy. Sławę przyniósł jej serial "Rodzinka.pl", a tylko w tym roku zobaczymy ją na ekranach dwóch nowych premier - "Chłopi" i "Nie cudzołóż i nie kradnij". Aktorka ma ten luksus, że może przebierać w rolach. Ostatnio zdradziła Plotkowi, dlaczego nie przyjęła propozycji zagrania w najnowszym filmie Patryka Vegi. Wieniawa spełnia się także na scenie muzycznej. Już niebawem będzie można kupić pierwszą płytę artystki. Zapowiedziała, też trasę koncertową. W życiu prywatnym aktorki również wszystko się układa. Od 2020 roku jest związana z aktorem Nikodemem Rozbickim. Ostatnio w sieci zawrzało od plotek o rzekomym ślubie, który para ma w tajemnicy planować.

Zobacz wideo Julia Wieniawa na rajskich wakacjach

Julia Wieniawa opowiada o planach na walentynki i przy okazji disuje byłego partnera i jego związek

Artystka udzieliła wywiadu portalowi Jastrząb Post. Wieniawa, przebywając w swoim sklepie, została zapytana o plany na walentynki.

Walentynki są od tego, żeby zaskakiwać swoje drugie połówki, więc mam nadzieję, że Nikodem przygotuje dla mnie coś bardzo miłego. Nie jestem w stanie ci powiedzieć, jak będę spędzała walentynki, bo to powinna być niespodzianka. Ja już dałam przed walentynkami prezent Nikodemowi, sama coś jeszcze wymyślam. Wyjechać raczej nigdzie nie wyjadę, bo mam próby przed bestsellerami i wychodzi mój singiel w walentynki, który jest małym nawiązaniem do mojej miłości - odpowiedziała Wieniawa.

Następnie padło pytanie o triki biżuteryjne i o to, jak zatrzymać mężczyznę przy sobie, co było nawiązaniem do pomysłu na prezent Sandry Kubickiej. Na InstaStories modelka pochwaliła się bransoletką ze swoim inicjałem, którą ma zamiar wręczyć Baronowi, byłemu Wieniawy, a jeśli zauważy, że ją ściągnął, będzie to oznaczało zdradę. Aktorka zaśmiała się z tego pomysłu i odpowiedziała z przekąsem.

Meghan tym gestem ucisza księcia Harry'ego. Zdemaskował ją ekspert od mowy ciała

Dobrze, że tatuażu nie robi, bo to różnie bywa. Nie, ja noszę tylko biżuterię Apart - dodała Wieniawa, która jest ambasadorką marki.

No cóż, każda para jest inna.