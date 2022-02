Bądź na bieżąco. Jeśli interesuje Cię, co znajduje się w szafach gwiazd, przeczytasz to na stronie głównej Gazeta.pl.

Sara Boruc to już nie tylko żona byłego bramkarza reprezentacji Polski, Artura Boruca. Obecnie jest odnoszącą sukcesy bizneswoman. Założyła własną markę odzieżową, która prężnie się rozwija. Sara Boruc od lat była związana z modą. W latach 2014-2015 na antenie Polsat Cafe prowadziła program modowy "Shopping Queen". Była także dziennikarką magazynu "Glamour".

Żona koszykarza NBA w zestawie od Sary Boruc

Lista sławnych klientek Boruc błyskawicznie się powiększa. Najpierw w projektach z metką The Mannei pokazała się Kendall Jenner i Alessandra Ambrosio. Ostatnio, także Hailey Bieber, która uznawana jest za prawdziwą ikonę stylu, została sfotografowana w kurtce od polskiej projektantki i to nie jeden raz, czyli projekt musiał szczególnie przypaść żonie Justina Biebera do gustu. Teraz do grona fanek marki Sary Boruc dołączyła Ayesha Curry, żona amerykańskiego koszykarza NBA Stephena Curry'ego.

Ayesha Curry opublikowała na Instagramie zdjęcie w zestawie, który składał się z koszuli w kwiatowy print i mini spódniczki o tym samym wzorze. Koszule zostawiła odpiętą, aby pełniła funkcję kurtki, a pod spód założyła biały crop top. Stylizacje dopełnimy kowbojki w czarno-biały wężowy wzór. Cena kompletu, na który zdecydowała się Ayesha Curry to 7200 złotych. Sara Boruc na profilu pochwaliła się kolejnym sukcesem.

Ayesha Curry w zestawie od matki The Mannei Sary Boruc Fot. @mannei_is_her_name

Ciekawe, jaka kolejna gwiazda pojawi się w ubraniu od polskiej projektantki.