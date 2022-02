Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Stylizacje Anny Lewandowskiej są dokładnie analizowane przez jej fanów. W garderobie trenerki nie brakuje ubrań i dodatków z najsłynniejszych domów mody. Gwiazda lubi czasami postawić na elegancję, jednak na co dzień ubiera się w wygodny sposób. W niedzielę na InstaStories pokazała swoje nowe, sportowe buty. Ich cena? Bardzo wysoka.

Anna Lewandowska chwali się stylizacją. W lustrze odbija się wnętrze przedpokoju?

Anna Lewandowska chwiali się sportowymi butami

Lewandowska nie zawsze ubiera się w rzeczy drogich salonów mody. Gwiazda dobrze się czuje również w rzeczach z popularnych sieciówek, na które nie trzeba wydawać dużych pieniędzy. Teraz jednak na InstaStories udostępniła zdjęcie nowych butów od ekskluzywnej marki "OFF-White".

Sneakersy, które miała na sobie żona Roberta Lewandowskiego, wyróżniają się przyczepioną, charakterystyczną plombą, która sprawia, że model ma nieoczywisty design. To dosyć odważny dodatek i dla wielu osób może wydawać się nieco odstraszający, jednak nie zniechęcił on Lewandowskiej. Cena tych butów to 2700 złotych.

Dla wielu kobiet Anna Lewandowska jest modową inspiracją. Prezentowane przez słynną trenerkę elementy garderoby na Instagramie często spotykają się z bardzo entuzjastycznym odbiorem. Gwiazda doskonale zdaje sobie z tego sprawę i dlatego chętnie publikuje zdjęcia stylizacji. Myślicie, że i jej najnowszy zakup przypadnie internautom do gustu?

