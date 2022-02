Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Jak się ubrać na wesele. No cóż, większość z nas głowi się nad tym tygodnie przez zaplanowaną imprezą. To wyjątkowo uroczyste przyjęcie wymaga odpowiedniej etykiety stroju. Panowie zazwyczaj zakładają garnitur, a panie sukienki lub eleganckie kostiumy. Co w sytuacji, gdy ktoś nie podporządkuje się do dress codu? Małe zamieszanie wywołała historia pewnej instruktorki fitness, której ubiór nie spodobał się pozostałym gościom.

Zobacz wideo Robert Karaś trenuje z synem

Patryk Vega zmienił się nie do poznania. Kiedyś wyglądał inaczej!

Instruktorka fitness została zaatakowana przez swój ubiór na weselu

Liz Krueger ma 32 lata i jest zawodową instruktorką fitness. Jak relacjonuje na Instagramie, praca jest jej pasją, której poświęciła swoje życie. Regularnie udostępnia zdjęcia, na których widać jej wysportowaną sylwetkę. Kobieta jest bardzo dumna ze swojego ciała. Kiedy została zaproszona na wesele założyła bardzo krótką, odsłaniającą ramiona sukienkę. Okazało się, że jej ubiór nie spodobał się pozostałym gościom. Instruktorka była obrażana i atakowana. O całym zajściu poinformowała na Instagramie w opisie do zdjęcia, na którym pozuje w kontrowersyjnej sukience.

Nie wiedziałam, że wybór tej sukienki na wesele będzie oznaczać, że tak wiele kobiet będzie dla mnie niegrzecznych, a nawet podejdzie za mnie i klepnie mnie w tyłek, gdy stoję sama. Ktoś wylał piwo na moje ramię. To tylko jeden z wielu przejawów okazywanej mi dobroci tej nocy. Dobry sprawdzian dla grubej skóry i niebrania złych rzeczy do siebie.

Liz Krueger instagram.com/ wearethekruegers

Liz mówi, że została zaatakowana, ponieważ niektórym nie spodobała się jej pewność siebie i odsłonięte, wysportowane ciało. Robili więc wszystko, by ją upokorzyć. Kobieta przekonuje, że jest dumna ze swojej sylwetki i nie zamierza tego ukrywać.

Kinga Rusin pokazała nowe zdjęcia z willi w Kostaryce. Widok robi wrażenie