Klaudia Halejcio jest w związku z Oskarem Wojciechowskim, z którym doczekała sie córki, Nel. Zakochani postanowili zrobić sobie mały urlop i wyjechali tylko we dwoje na romantyczną wycieczkę do Paryża. Gwiazda cały wypad relacjonuje na Instagramie. Teraz poskarżyła się na jedno z odwiedzonych miejsc.

Klaudia Halejcio jest niezadowolona z popularnej kawiarni

Klaudia jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi aż 600 tys. użytkowników. Wyjazd do Paryża to dla niej kolejna doskonała okazja do urozmaicenia swojego profilu. Aktorka w sobotę udostępniła zdjęcia, na którym widzimy ją na tle słynnego Łuku Triumfalnego. Podzieliła się również krótkim filmikiem z Luwru. Następnie gwiazda pokazała miejsce, w którym się zatrzymała oraz kawiarnię, do której udała się na małe co nieco. Na InstaStories widzimy ją siedzącą z ukochanym przy stole wypełnionym francuskimi przysmakami. Aktorka dodała jednak opis, z którego wynika, że nie jest zadowolona z jakości lokalu.

Klimatyczne miejsce, okropna kawa, niesmaczna czekolada, mrożone makaroniki, drogo, wszyscy polecają.

Po nieudanym posiłku zakochani wybrali się obejrzeć słynny paryski kabaret. Do niego gwiazda nie miała żadnych zastrzeżeń. Pozostaje trzymać kciuki, żeby reszta atrakcji sprawiła radość aktorce.

