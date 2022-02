Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Natalia Kukulska jest w długim związku z Michałem Dąbrówką. Para w sobotę obchodziła 22. rocznicę ślubu. Z tej okazji ukochani sprawili sobie wyjątkowy prezent. Piosenkarka pochwaliła się nim w mediach społecznościowych.

Natalia Kukulska świętuje rocznicę ślubu

Związek Natalii i Michała zaczął się od dobrej przyjaźni. Poznali się w 1997 roku podczas powstawania płyty "Plus". Dwa lata później połączyła ich trasa koncertowa w Stanach Zjednoczonych. Perkusista zbliżył się wtedy do Kukulskiej. Pojawiło się uczucie, które trwa do dziś. Pobrali się 12 lutego 2000 roku. W sobotę obchodzili 22. rocznicę sakramentalnego "tak". Gwiazda poinformowała fanów o jubileuszu, udostępniając na Instagramie zdjęcia dwóch kubków, na których widzimy podobiznę zakochanych. Do postu dołączyła uroczy komentarz.

22 lata! Niech się nie wysuszą za bardzo.

Następnie gwiazda na InstaStories podzieliła się z internautami fotografią, na której widzimy ją u boku męża. Na instagramowej relacji pokazała też, jak świętuje rocznicę. Zakochani wybrali się do salonu tajskiego masażu.

Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka tworzą szczęśliwą rodzinę

Para wychowuje troje dzieci. W 2000 roku przyszedł na świat Jan. Pięć lat później małżeństwo przywitało na świecie Annę. Najmłodsza z trójki rodzeństwa jest Laura, która urodziła się w 2017 roku. Zakochani cenią swoją prywatność i niechętnie mówią o życiu rodzinnym, jednak zgodnie podkreślają, że są w sobie zakochani tak samo, jak na początku związku.

