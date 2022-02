Bądź na bieżąco. Więcej o rodzinie królewskiej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Sympatycy rodziny królewskiej obawiali się, że od kiedy Meghan Markle i książę Harry zrezygnowali z funkcji wyższych członków rodziny królewskiej, znacznie rzadziej będą pojawiać się publicznie. Sławne małżeństwo nie daje o sobie zapomnieć, a każde ich pojawienie się jest dokładnie analizowane. Tym razem ekspert od mowy ciała pokusił się o dogłębną analizę ich zachowań, gdy pełnili jeszcze obowiązki ustalone przez królową Elżbietę II, oraz w czasie po ich rezygnacji. Przedstawił dowody na to, że Meghan w dyskretny sposób przekazuje mężowi, że chce, by ten zakończył rozmowę.

"Cicha komenda" Meghan Markle zdemaskowana. Używa jej, gdy chce, by książę Harry przestał mówić

Meghan Markle długo nie zabawiła na królewskim dworze, ale udowodniła, że bardzo szybko się uczy nowych rzeczy i potrafi przystosować do różnych sytuacji. Jak dowiódł pewien ekspert od mowy ciała, żona księcia Harry'ego podpatrzyła kilka użytecznych sztuczek od samej królowej Elżbiety i wprowadziła je do użytku. Od kiedy znalazła się w centrum zainteresowania, z powodzeniem stosuje kilka sztuczek, dzięki którym w dyskretny sposób może przekazać mężowi, co naprawdę myśli.

Jesús Enrique Rosas, publikujący nagrania na YouTube ekspert od mowy ciała, przyjrzał się kilku publicznym występom księcia Harry'ego i Meghan Markle przed ich królewskim odejściem i później. Zauważył powtarzający się sygnał, którego używa Meghan, by powstrzymać męża od dalszego mówienia. Okazuje się, że używała go podczas dorocznej gali "Salute to Freedom", która odbyła się w Nowym Jorku, dziesiątego listopada 2021.

Powszechnym sygnałem, pokazującym, że osoba nie chce znajdować się w danym otoczeniu, jest długie mrugnięcie. Meghan robi jedno z tych naprawdę długich mrugnięć w stronę męża. Tego typu wymowne mrugnięcia są naprawdę łatwe do zauważenia - przyznał.

Zauważa również, że była aktorka, gdy nie może nawiązać z mężem kontaktu wzrokowego, dotyka jego przedramienia, w ten sposób sygnalizując mu, że powinien zakończyć rozmowę.

Przyznacie, że jest to całkiem sprytne!