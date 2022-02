Bądź na bieżąco. Więcej o życiu polskich gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Sylwia Bomba popularność zyskała w programie TTV "Gogglebox. Przed Telewizorem". Od tamtej pory zaistniała na stałe w polskim show-biznesie. Wystąpiła nawet w jednym z najpopularniejszych programów tanecznych "Taniec z Gwiazdami". Celebrytka chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym i ważniejszymi chwilami z fanami, obserwującymi ją w mediach społecznościowych. Ostatnio jednak nie miała najlepszej wiadomości. Okazało się, że jej córka ma problemy zdrowotne.

Sylwia Bomba usłyszała diagnozę dotyczącą zdrowia córki

Celebrytka rozstała się z ojcem córeczki i od pewnego czasu jest samodzielną mamą. Na co dzień są z dziewczynką tylko we dwie a gwiazda chętnie zabiera czterolatkę na plany zdjęciowe czy różne wyjazdy. Są wręcz nierozłączne. Bomba podzieliła się jednak na Instagramie przykrą wiadomością odnośnie zdrowia Antosi. Okazuje się, że dziewczynka cierpi na alergie, co okazało się w ostatnich dniach. O wszystkim gwiazda opowiedziała na InstaStories.

Tak, jak się czuję, tak też wyglądam. Mamy od dwóch dni tryb lekarski, więc właściwie nic nie robimy, tylko biegamy po lekarzach - napisała Sylwia Bomba.

Mała Tosia od kilku dni miała problemy z kaszlem. U lekarza Sylwia usłyszała diagnozę.

Przyszły wyniki badania Tosi i okazuje się, że jest alergiczką tak wielu rzeczy, nawet nie spodziewałam się, jak bardzo i na jak wiele. Tosia jest uczulona nawet na jabłko, brzoskwinie i mak - informuje Bomba.

Na szczęście dziecięce uczulenia niekiedy przechodzą z wiekiem, można też zastosować odczulanie pod opieką specjalistów. Trzymamy kciuki za Sylwię i Tosię, że uda się opanować problem z alergiami.