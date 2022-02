Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Robert Biedroń jest europosłem, a Krzysztof Śmiszek posłem na Sejm. Od 20 lat tworzą stały związek, jednak nie mogą go sformalizować. Polskie prawo dyskryminuje pary jednopłciowe - nie zapewnia im dostępu do małżeństwa. To trudne, zwłaszcza że sam Biedroń udzielał wielu ślubów, kiedy był prezydentem Słupska. Z okazji okrągłej rocznicy związku opowiedzieli o swojej relacji. Obaj zapewniają, że bardzo się kochają, ale zdarzały się też gorsze chwile.

Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek marzą o ślubie: Nie wyobrażam sobie bez niego życia

Z okazji okrągłej rocznicy związku para udzieliła wywiadu "Super Expresowi".

Krzyś to miłość mojego życia. Bardzo się kochamy - zapewnił Robert Biedroń.

To uczucie jest odwzajemnione.

Robert to miłość mojego życia, nie wyobrażam sobie bez niego życia. Chcemy wziąć ślub w Polsce, a później dożyć razem późnej starości - sttwierdził Krzysztof Śmiszek.

Dwie dekady razem to mnóstwo czasu. Nic dziwnego, że w tym okresie związek Śmiszka i Biedronia przechodził przez różne trudności.

Ta 20. rocznica jest dla nas bardzo istotna. Przeszliśmy różne koleje losu, kiedy umierał mój ojciec, kiedy ojciec Roberta umierał, to byliśmy ze sobą bardzo blisko, wspieraliśmy się, przechodziliśmy razem te ciężkie chwile - wyznał partner Roberta Biedronia.

Politycy mają swoje tradycje, które pozwalają budować bliskość, nawet teraz, kiedy jeden z nich większość czasu spędza w Warszawie, a drugi w Brukseli.

Gotuję wtedy Robertowi kolacje. Często staram się zrobić mu kulinarną przyjemność. Ostatnio zrobiłem mu coś z włoskiej kuchni. Robert był zachwycony! - pochwalił się Śmiszek.

Biedroń i Śmiszek od lat aktywnie działają w sprawie równości małżeńskiej, która pozwoliłaby osobom ze społeczności LGBT+ brać śluby w Polsce.