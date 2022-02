Bądź na bieżąco. Więcej o tym jak zimę spędzają gwiazdy przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Dziennikarka znana jest ze swojego zamiłowania do mody i luksusowych ubrań, czy dodatków. Doskonale wie, co obecnie jest w modzie. Miłość do mody prezenterki zaowocowała wspólną kolekcją marki Vicher i Agnieszki Woźniak-Starak, która została także twarzą kampanii. Woźniak-Starak może się pochwalić własną kolekcją "Zocha", do której inspiracją były obrazy Zofii Stryjeńskiej - jednej z ulubionych artystek dziennikarki. Gwiazda miała już okazję zaprezentować w mediach społecznościowych kilka swoich projektów. Niebiesko-czarna suknia zrobiła furorę, miała ją na sobie m.in. Małgorzata Kożuchowska.

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak pokazała dom

Agnieszka Woźniak-Starak pozuje na stoku w kurtce od włoskiego projektanta

Agnieszka Woźniak-Starak, jak większość polskich celebrytów, spędza zimowy czas na stoku. Razem z Karoliną Ferenstein-Kraśko wybrała się na narty do Włoch. Jak na prawdziwą fashionistkę przystało, nawet na stoku zadaje szyku. Jej stylizacje na narty cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród ludzi w komentarzach pod postami. Prezenterka na krótki wyjazd zabrała ze sobą wiele outfitów na stok, jednym z nich jest kurtka od włoskiego domu mody.

Natalia Klimas wspomina rozstanie z Woźniakiem-Starakiem. "Złamane serce"

Prezenterka opublikowała zdjęcie, na którym ubrana jest w krótką puchową kurtkę w odcieniu czarno-brązowym. Okazuje się, że jest to kurtka włoskiego domu mody Fendi. Aby stać się szczęśliwym posiadaczem tego modelu, trzeba zapłacić 2260 euro, czyli ponad 10 tysięcy złotych.

Agnieszka Woźniak-Starak i Karolina Ferenstein-Kras?ko Fot. @aga_wozniak_starak

Podoba wam się wybór Agnieszki Woźniak-Starak?