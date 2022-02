Więcej informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Dorota Szelągowska przyznaje, że bardzo dużo pracuje. Nie ukrywa, że dzięki temu bardzo dużo zarabia. Gwiazda od lat zajmuje się metamorfozami mieszkań i domów Polaków. Była gospodynią wielu programów o tematyce remontowo-wnętrzarskiej. Aranżacja wnętrz to jej pasja. Wystarczy spojrzeć na wystrój jej mieszkania oraz domu na Mazurach, którymi projektantka chętnie chwali się na Instagramie. Córka Katarzyny Grocholi zajmuje się projektowaniem wnętrz także poza programem. Gwiazda TVN prowadzi własne studio projektowe. Wygląda na to, że biznes świetnie prosperuje, gdyż Dorota Szelągowska szuka właśnie nowego pracownika. Ofertę zamieściła na Instagramie.

Dorota Szelągowska szuka pracownika. Jakie ma wymagania?

Ostatnio na Instagramie Doroty Szelągowskiej i profilu jej studia projektowego pojawiło się ogłoszenie o rekrutacji. Gwiazda TVN szuka architekta lub projektanta wnętrz, który dołączy do jej zespołu. Jak na tę branżę wymagania nie wydają się zaskakujące. Aby móc pracować u Doroty Szelągowskiej trzeba mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie w branży oraz znać programy architektoniczne. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub B2B. Wynagrodzenie, na jakie może liczyć przyszły pracownik, to 5,5 tys. netto. Jest to jednak stawka za trzymiesięczny okres próbny, możliwe więc, że później kwota wzrośnie.

