W latach 70. 2 plus 1 był jednym z najpopularniejszych zespołów muzycznych w Polsce. Utwory takie, jak "Windą do nieba" czy "Chodź, pomaluj mój świat" znał każdy. Wokalistką kapeli była Elżbieta Dmoch. Dzisiaj była gwiazda żyje w biedzie. Mało tego, konsekwentnie odmawia przyjęcia jakiejkolwiek pomocy finansowej.

Elżbieta Dmoch była międzynarodową gwiazdą

Dmoch w latach 60. była wokalistką grupy Warszawskie Kuranty. W tym zespole poznała swojego przyszłego męża Janusza Kruka. Muzyk był wtedy żonaty, ale zakochał się w młodej piosenkarce bez pamięci. Wkrótce potem założyli nowy zespół - 2 plus 1, do którego dołączył jeszcze Andrzej Rybiński. W 1973 roku Kruk wziął rozwód i poślubił Elżbietę Dmoch.

To były czasy świetności folkowego zespołu. Kilka lat później grupa zyskała popularność również za granicą. Koncertowali m.in w USA, Francji czy RFN. Na początku lat 80. muzycy wydawali single przeznaczone specjalnie na rynek niemiecki, gdzie cieszyli się szczególnie dużą popularnością.

Gwiazda zespołu 2 plus 1 żyje w skrajnej biedzie

Wszystko zaczęło się psuć, gdy relacje między małżonkami stały się nie do wytrzymania. W 1989 roku para wzięła rozwód. Trzy lata później Janusz Kruk zmarł. To załamało piosenkarkę, która zaszyła się w warszawskim mieszkaniu. Szybko skończyły się jej oszczędności więc przeniosła się na wieś, by móc opłacić rachunki. Dom koło Tarczyna był jednak w tragicznym stanie, bez dostępu do bieżącej wody. W 2005 roku zrobiono reportaż o tym, w jakich warunkach żyje Dmoch.

Po transmisji pomoc zaoferowali jej przyjaciele. Kobieta jednak nie chciała jej przyjąć. Niedługo później była gwiazda przeżyła załamanie psychiczne. Obecnie żyje w mieszkaniu po zmarłej matce. Kilka lat temu powiedziała "Faktowi", powiedziała, że żyje skromnie, ale nie zamierza narzekać i nie chce żadnej pomocy.