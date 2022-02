Więcej informacji i ciekawostek z życie gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Agnieszka Chylińska bardzo ceni sobie prywatność. Piosenkarka rzadko dzieli się z fanami informacjami z życia rodzinnego. To ostatnio zmieniło się trochę za sprawą mediów społecznościowych. Od jakiegoś czasu gwiazda udostępnia na Instagramie krótkie filmiki, na których czyta bajki. Dzięki nim możemy zobaczyć, jak mieszka.

Agnieszka Chylińska pokazuje wnętrza swojego mieszkania

Instagramowy profil Chylińskiej jest bardzo popularny. Śledzi go aż 425 tys. użytkowników. Konto jest wypełnienie przede wszystkim przez zdjęcia z tras koncertowych i występów. Jednak kwarantanna podsunęła artystce nowy pomysł. Chylińska zaczęła nagrywać filmy, w których, będąc często zabawnie przebrana, czyta bajki dla dzieci.

Na nagraniach można dodatkowo przekonać się, jak urządziła mieszkanie. To co zwraca szczególną uwagę, to ogromna liczba przeróżnych dodatków, małych gadżetów porozmieszczanych po całym pokoju. Agnieszka Chylińska ma w swoim repertuarze wiele ciężkich, rockowych numerów. Tymczasem we wnętrzach jej domu dominują kolorowe tapety. Internauci zwrócili również uwagę na obrazy przedstawiające Matkę Boską.

Do czytania bajek artystka przeważnie wybiera pokój z pokaźną biblioteczką. Jest na czym oko zawiesić.

Warto dodać, że wokalista nie tylko czyta bajki dla dzieci. Jakiś czas temu wydała własną książkę, której adresatami są właśnie najmłodsi czytelnicy. Podczas przymusowej izolacji spod jej pióra wyszła powieść "Anka Skakanka".

