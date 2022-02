Więcej informacji na temat Anny i Roberta Lewandowskich przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

Anna i Robert Lewandowscy od kilku lat mieszkają w Monachium. Dość często przylatują jednak do Polski, gdzie mają do swojej dyspozycji apartament w Warszawie i dużą willę na Mazurach. Pomimo tego, że na instagramowych profilach często dzielą się informacjami z życia zawodowego i prywatnego, to stosunkowo rzadko pokazują, jak wyglądają ich nieruchomości. Jakiś czas temu to się zmieniło, ponieważ trenerka pokazała między innymi zdjęcia pokoju Klary i Laury. Fani mogli również zobaczyć, jak prezentuje się serce domu, czyli kuchnia.

Anna Lewandowska pokazała kuchnię. To nowoczesne i bardzo eleganckie pomieszczenie

W kuchni jednej z najsłynniejszych par w Polsce króluje drewno oraz jasne barwy. Anna i Robert Lewandowscy zdecydowanie postawili na klasykę oraz minimalizm, a jednak całość utrzymana jest w bardzo nowoczesnym stylu. Na blatach znajduje się niewiele rzeczy. Ponadto każdy sprzęt AGD jest w takim samym kolorze, czyli w połyskującej czerni.

W kuchni znajduje się również ogromne okno, które doskonale oświetla wnętrze, w którym Anna Lewandowska z pewnością spędza dużo czasu, przygotowując posiłki dla swojej rodziny.

Ponadto w pomieszczeniu możemy zobaczyć szarą zabudowę z wgłębieniem na blat, drewniany duży stół i dopasowane do niego krzesła. Całość prezentuje się bardzo elegancko i robi ogromne wrażenie.

Z całą pewnością praca nad posiłkami w takim pomieszczeniu to czysta przyjemność. Anna Lewandowska wielokrotnie wspominała, że bardzo lubi gotować dla najbliższych i czerpie z tego mnóstwo satysfakcji.

