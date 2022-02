Więcej ciekawostek na temat związków gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Rafał Mroczek długo zbierał siły po rozstaniu ze swoją wieloletnią partnerką, z którą ma córkę Zosię. Chociaż związek zakończył się już w 2019 roku, to do niedawna nie pokazywał się publicznie z żadną nową partnerką. Teraz jednak to się zmieniło. A wszystko za sprawą Joanny Kuberskiej. Wygląda, że między nimi naprawdę iskrzy. Kim jest nowa wybranka gwiazdora "M jak miłość"?

Zobacz wideo Rafał Mroczek ćwiczy. "Przygotowania do sezonu zimowego"

Joanna Kuberska. Kim jest nowa wybranka Rafała Mroczka?

Para niedawno została przyłapana razem podczas romantycznego wieczoru. Wiele wskazuje także na to, że spędzili wspólnie czas podczas ferii w górach. Kim jest kobieta, która ponownie rozbudziła serce Rafała Mroczka?

Joanna Kuberska to aktorka filmowa i teatralna. Co ciekawe, przez chwilę grała nawet w "M jak miłość". Wcielała się w postać Julki Kryszak. Prawdopodobnie to właśnie tak się poznali. Kuberska kończyła szkole teatralną, kiedy wygrała casting. Jej bohaterka była blisko serialowego Pawła Zduńskiego. Pojawiła się w jego życiu tuż po rozstaniu z żoną Alą, która zdradzała go z kolegą z pracy.

W serialu para musiała się rozstać, bo Julka szukała czegoś poważnego, a Paweł nie był gotów ponownie się zaangażować. Aktorka w 2020 roku odeszła z serialu, ale jej kariera się rozwijała. Wystąpiła m.in. w "O mnie się nie martw", czy w kryminale "Chyłka. Kasacja".

W zeszłym roku można ją było też zobaczyć w filmie "Zawsze warto". Na Instagramie ma 160 tysięcy obserwujących. Wygląda na to, że uwielbia podróże. Jej pasją są też wypieki. Myślicie, że Rafał Mroczek zbuduje z nią trwałą relację?