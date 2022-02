Więcej ciekawych sytuacji z udziałem gwiazd znajdziecie w tekstach na Gazeta.pl.

10 lutego Adele wybrała się do jednego z najsłynniejszych gejowskich klubów - londyńskiego Heaven. Jak wynika z nagrania jednej z obecnych w nim osób, początkowo bujała się w tłumie do hitu "It's Raining Men". Wkrótce, w wyraźnie szampańskim nastroju, wspięła się na scenę, by dołączyć do brytyjskiej gwiazdy "Drag Race", Cheryl Hole. Krzyczała do widowni: "Uwielbiamy być pier***onymi kobietami, prawda?".

Adele szaleje w londyńskim klubie

Na wielu nagraniach na Twitterze z ubiegłej nocy widać Adele, która naprawdę świetnie się bawiła. Początkowo razem ze znajomymi śpiewała głośno i żywo gestykulowała. Później było zdecydowanie lepiej, bo wkroczyła na scenę, na której rozstrzygał się konkurs G-A-Y's Porn Idol.

Wokalistka zapytała prowadzącą i gwiazdę RuPaul’s Drag Race Cheryl Hole, czy mogłaby mieć coś do powiedzenia w kwestii wyboru zwycięzcy, a Cheryl odpowiedziała:

No pewnie, że możesz, to ty jesteś pier***oną Adele, a ja tylko Cheryl.

Adele poinformowała, kto jest jej faworytem i wytłumaczyła rywalowi, skąd ten wybór:

Byłeś wspaniały, ale kochamy pier***one kobiety. Wybieram ją, bo jest piękna i totalnie urocza.

Następnie przemówiła do widowni.

Uwielbiamy być pier***onymi kobietami, prawda? Tę pier***oną miłość do bycia kobietami.

Na końcu zaprezentowała krótki taniec na rurze, integrując się z uczestnikami show. Nie przeszkodził jej w tym nawet dosyć elegancki garnitur - po prostu to zrobiła!

Podziwiacie tę odwagę?

