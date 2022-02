Więcej na temat biznesów gwiazd przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Magda Gessler od lat prężnie działa w branży, zarządzając kilkoma restauracjami. Gwiazda za każdym razem podkreśla oczywiście, że za jakością serwowanych w jej lokalach potraw idzie wysoka cena, dlatego nikt nie powinien się dziwić, że za kolację w knajpie gospodyni "Kuchennych rewolucji" trzeba słono zapłacić. Mimo to klientów nie brakuje, a sama zainteresowana nie osiada na laurach i kuje żelazo, póki gorące. Ostatnio spotkała się z Januszem Palikotem. Planują wspólny biznes?

Magda Gessler i Janusz Palikot łączą siły? Do niespodziewanego spotkania doszło w Hiszpanii

Zdarza się, że znane gwiazdy wpadają czasem na siebie podczas prywatnych podróży po Europie, co chętnie relacjonują na Instagramie, tym razem ciężko jednak mówić o przypadku. Jak donosi nasz informator, Magda Gessler i Janusz Palikot postanowili rozpocząć współpracę. Szczegóły są jednak owiane tajemnicą, choć para już zdradza na Instagramie, że coś "jest na rzeczy".

Obie strony zdają sobie sprawę z potencjału i nachodzących na siebie interesów. Po co konkurować, skoro razem można zyskać więcej? Padły już konkretne ustalenia, a obie strony dały zielone światło na działanie - twierdzi nasz informator.

Zarówno Magda Gessler, jak i Janusz Palikot liczą, że współpraca będzie bardzo owocna. Ponoć restauratorka i były polityk myślą, by do biznesu zaprosić kolejne znane nazwiska - słyszmy.

Jak powszechnie wiadomo, Janusz Palikot po przegranych wyborach parlamentarnych w 2015 roku usunął się w cień i zrezygnował z politycznej kariery. Obserwując jednak jego poczynania w mediach, śmiemy twierdzić, że wyszło mu to na dobre. Skupił się na rodzinie, a przede wszystkim zainwestował we własny biznes - alkohole. Kto wie, być może Magda Gessler zapragnęła pójść o krok dalej i tym razem będzie produkować wysokoprocentowe trunki? Jedno jest pewne, czegokolwiek nie zrobią, z pewnością wzbudzi zainteresowanie, a klienci mimo cen będą spieszyć do sklepów czy restauracji.

