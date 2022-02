Więcej o rodzinach polskich gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Małgorzata Niemen 22 stycznia skończyła 68 lat. Wdowa po Czesławie Niemenie jeszcze pięć dekad temu była uważana za jedną z najpiękniejszych modelek na świecie i polski "towar eksportowy". Przygodę z obiektywem i wybiegami zaczęła jeszcze jako nastolatka, a kilka lat później najlepsi fotografowie bili się o to, by móc uwiecznić jej urodę. Dziś poświęca się głównie kultywowaniu pamięci o jej zmarłym mężu. My natomiast przypominamy, że także i ona zrobiła oszałamiającą karierę.

Małgorzata Niemen była kiedyś uważana za najpiękniejszą polską modelkę. Robiła światową karierę

Małgorzata Niemen swoją przygodę z modelingiem zaczęła jeszcze, gdy była nastolatką. Urodziwa brunetka już w wieku 17 lat miała podpisane kontrakty z największymi domami mody w Polsce: Telimeną i Modą Polską. Prace na wybiegu przyszła ukochana Czesława Niemena łączyła też z pracą w branży aktorskiej, która okazała się dla niej przepustką do wielkiej kariery. To właśnie na planie jednego z filmów, gdzie pełniła rolę asystentki Beaty Tyszkiewicz, jej urodę dostrzegła była modelka i projektantka mody - Grazyna Hase.

Małgorzata Niemen Andrzej Marzec/East News

Kobieta szybko zaprosiła Małgorzatę Niemen do współpracy przy jej najnowszej kolekcji, której pokaz odbywał się w Toronto. Przyszła żona Czesława Niemena w mgnieniu oka zdobyła ogromną sławę i szybko zaczęto ją nazywać "najpiękniejszą modelką lat 70. i 80." Małgorzata Niemen wystąpiła na okładkach najważniejszych światowych magazynów, w tym we włoskiej edycji "Vogue". Fotografowie i marki wprost bili się o to, by ją zakontraktować. Mimo bardzo napiętego grafiku gwiazda nie zrezygnowała z miłości do aktorstwa. Małgorzata Niemen w filmie "Dziewczyny do wzięcia" zagrała jedynie epizodyczną rolę kelnerki. To właśnie podczas pracy nad produkcją po raz pierwszy spotkała przyszłego męża.

Mijaliśmy się. Zaintrygował mnie, ale się nie obejrzałam. Nie chciałam mu dać powodu do satysfakcji, że jakaś małolata ogląda się za artystą. Czesław potem mi powiedział, że wtedy przystanął i patrzył za mną. Miał nadzieję, że się odwrócę – mówiła w wywiadzie dla "Gali".

Małgorzata i Czesław Niemen Fot. Bruno Fidrych / Agencja Wyborcza.pl

Niedługo potem parę poznała ze sobą oficjalnie Grażyna Hase, po jednym z jej pokazów mody. Mówi się, że miłość Małgorzaty i Czesława Niemena była niczym z bajki, natychmiastowa, gwałtowna i bardzo romantyczna. Nic więc dziwnego, że zakochani szybko stanęli na ślubnym kobiercu. Muzyk nie zabraniał żonie rozwijać się w modelingu, jednak ona z czasem porzuciła wybieg i w pełni poświęciła się życiu rodzinnemu. Urodziła też dwie córki: Natalię i Eleonorę. Małżeństwo z utalentowanym wokalistą sprawiło, że Małgorzata Niemen odnalazła w sobie także duszę artystki - powróciła do licealnej pasji malowania, z chęcią robiła także zdjęcia. Po śmierci Czesława Niemena jego żona zorganizowała nawet wystawę ku jego pamięci.

17 lat temu Małgorzata Niemen na chwilę wróciła do modelingu, została twarzą jednej ze znanych marek, poszła na wybiegu u Gosi Baczyńskiej oraz zaczęła się udzielać charytatywnie. Wystąpiła między innymi w kampanii wspierającej kobiety, walczące z rakiem piersi. Dziś raczej unika ścianek, nie udziela też za wielu wywiadów i głównie angażuje się w wydarzenia związane z twórczością Czesława Niemena.

Małgorzata Niemen KRZYS MILLER/ AG