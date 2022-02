Więcej aktualnych informacji ze świata show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

Quentin Tarantino ma powody do radości nie tylko ze względu na zawodowy sukces. 59-letni reżyser od niedawna ma piękną, o 20 lat młodszą żonę. Para ma już syna, a teraz spodziewa się drugiego dziecka. Ta radosna wiadomość najpierw ukazała się w izraelskich mediach, skąd pochodzi ukochana artysty.

Quentin Tarantino będzie miał drugie dziecko. Daniella Pick wkrótce urodzi

Informacja o ciąży Danielli Pick ukazała się w izraelskim dzienniku "Yedioth Ahronoth", a doniesienia potwierdził menedżer reżysera. Para niedługo powita na świecie drugą pociechę. Dokładny termin porodu nie jest znany, ale według medialnych informacji żona artysty ma urodzić już wiosną. Na razie nie ujawniono, jakiej płci jest dziecko. Małżonkowie milczą.

Quentin Tarantino i Daniella Pick pobrali się w 2018 roku. Romantyczny ślub w willi w Beverly Hills komentowany był przez media z całego świata. Para po ceremonii zamieszkała w Tel Awiwie w Izraelu. Tam na świat przyszedł ich pierwszy syn Leo, który urodził się w 2020 roku. W jednym z wywiadów reżyser wspomniał, że chłopiec dostał imię po pradziadku.

Jego imię jest nie tylko po dziadku mojej żony, ale także dlatego, że w głębi serca jest naszym malutkim lwem - mówił w 2021 roku reżyser.

Kim jest Daniella Pick, żona Quentina Tarantino?

39-letnia Daniella Pick jest córką znanego izraelskiego muzyka Henryka Picka, który ma polskie korzenie. Jej ojciec urodził się we Wrocławiu, lecz jako dziecko wyemigrował z rodzicami do Izraela. Z kolei matka Danielli zajmuje się pisaniem piosenek. Córka artystów także poszła w tę stronę, próbując kariery w mediach. Zajęła się śpiewem i aktorstwem. Wraz z siostrą startowała (bez sukcesu) w preselekcjach do Eurowizji. Zagrała także w mało znanym serialu "Exit" z 2006 roku. Największą popularność przyniósł jej udział w izraelskim "Big Brotherze" dla gwiazd.