Więcej ciekawostek ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Córka Agaty i Piotra Rubików śpiewa i tańczy

Agata Rubik nie ukrywa, że rodzina jest dla niej najważniejsza. Po ślubie modelka zdecydowała się zakończyć karierę i poświęcić wychowaniu dzieci. Celebrytka chętnie gotuje dla męża i córek. Dziewczynki uwielbiają towarzyszyć mamie w kuchni. Ostatnio żona Piotra Rubika na swoim profilu na Instagramie opublikowała przepis na wyśmienity sernik. W pieczeniu pomogła jej starsza pociecha.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona mają dom jak z bajki. Na żyrandolu wiszą kwiaty

Agata Rubik podzieliła się przepisem na pyszny sernik

Agata Rubik jest bardzo aktywna na Instagramie. Chętnie dzieli się z fanami swoim codziennym życiem, różnymi poradami, a także przepisami. Celebrytka najczęściej pokazuje, jak przyrządzić różnorodne desery. Nie inaczej było i tym razem. Agata zdradziła fankom przepis na sernik na biszkoptach. Kobieta zdradziła, że receptura pochodzi od jej cioci - Mirki. W pieczeniu towarzyszyła jej starsza córka.

Na dworze pada, więc w ramach rozrywki pozaszkolnej, upiekłyśmy z Heleną najlepszy na świecie sernik na biszkoptach z przepisu mojej cioci Mirki. Zostawiam wam przepis poniżej, mam nadzieję, że ciocia nie będzie zła - napisała pod postem celebrytka.

Pod spodem zamieszczamy przepis na sernik cioci Mirki:

"Obłędny sernik na biszkoptach:

3/4 kostki masła extra

1/2 małego masła roślinnego (125 g)

12 jaj

1 cukier waniliowy

1 kg sera naturalnego na sernik (w wiaderku)

400 g sera o smaku waniliowym

2 opakowanie budyniu waniliowego/śmietankowego (na 0,5 l mleka)

1,5 szklanki cukru

duże opakowanie biszkoptów

Masło ucieram razem z masłem roślinnym, potem cukrami i 12 żółtkami na puszystą masę. Następnie dodaję dwa sery i suchy budyń, ucieram. Ubijam 12 białek ze szczyptą soli i delikatnie, porcjami dodaję do sernika. Masę sernikową wylewam na dużą blaszkę wyłożoną biszkoptami (ja kruszę jeszcze pozostałe biszkopty i zalepiam wszystkie dziurki), wstawiam do zimnego piekarnika na 55 min. i nastawiam 170 stopni. Zostawiam w piekarniku do ostygnięcia" - podała Agata Rubik.

Musimy przyznać, że sernik wygląda na przepyszny. Na swoim InstaStories modelka zamieściła nagranie męża zajadającego się tym przysmakiem. Muzyk nie mógł się nachwalić wypieku żony. Z przepisu postanowiły skorzystać też fanki Agaty, które nie mogły się doczekać skosztowania ciasta.

Maffashion pokazuje brzuch po porodzie. "Rozciągnięty, pomarszczony"

Agata Rubik od prawie 14 lat jest żoną Piotra Rubika. Zanim poznała męża, pracowała jako modelka, brała także udział w konkursach piękności. Po ślubie kobieta postanowiła skupić się na rodzinie i nie kontynuowała kariery zawodowej. Małżeństwo doczekało się dwóch córek - Heleny i Alicji. Na co dzień Agata spełnia się jako mama i nie ukrywa, że to daje jej największą satysfakcję. Celebrytka prowadzi też popularne konto na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie 150 tys. fanów.