11 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. To okazja, by popularyzować branże naukowo-badawcze zwłaszcza wśród dziewczynek, ale również przypominać o kluczowej roli, jaką odgrywają kobiety w środowiskach naukowych. Sława i show-biznes nie zawsze idą parze z wyższym wykształceniem, jednak niektóre gwiazdy spokojnie mogłyby zrobić karierę także w świecie nauki. Dyplomy prestiżowych uczelni, doktoraty i stypendia... Z tych celebrytek byłaby dumna sama Maria Skłodowska-Curie!

Najlepiej wykształcone gwiazdy: Natalie Portman

92nd Academy Awards - Arrivals Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP

Natalie Portman jest zdecydowanie najsłynniejszą z aktorek, które ukończyły Harvard. Zdobywczyni Oscara za "Czarnego łabędzia" na prestiżowej uczelni zdobyła dyplom z psychologii, ale to nie był koniec jej nauki. Natalie Portman później podjęła także studia podyplomowe na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Ponieważ była już wtedy sławna, musiała zadbać o swoją anonimowość. Aktorka w czasie zajęć posługiwała się więc nazwiskiem Herschlag i wydała kilka publikacji naukowych. Gwiazda włada biegle aż sześcioma językami, w tym między innymi japońskim, francuskim i hebrajskim.

Najlepiej wykształcone gwiazdy: Emma Watson

Emma Watson wyraziła solidarność z Palestyną, za co spotkała ją krytyka ze strony izraelskich urzędników Fot. AP/Associated Press/East News

Emma Watson większości fanów kina kojarzy się głównie z rolą Hermiony w serii filmów o Harrym Potterze. Chociaż aktorka mogłaby na tym poprzestać i do końca życia odcinać kupony ze swojej sławy, postanowiła się kształcić. Jeszcze podczas nagrywania sagi dostała się na studia na Uniwersytecie w Oxfordzie, które jednak musiała przerwać. Emma Watson nie dała jednak za wygraną i wkrótce potem została studentką literatury angielskiej na Uniwersytecie Brown. Zdobyła dyplom i została mianowana Ambasadorem Dobrej Woli przez ONZ.

Najlepiej wykształcone gwiazdy: Joanna Jabłczyńska

Joanna Jabłczyńska w bikini - co za figura Fot. KAPIF

Joanna Jabłczyńska to nie tylko utalentowana aktorka, ale przede wszystkim dyplomowana prawniczka. Gwiazda jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 roku uzyskała aplikację radcowską, wydaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Aktorka później kształciła się także podyplomowo, na zajęciach dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych. W 2016 roku Joanna Jabłczyńska rozpoczęła kolejne studia podyplomowe, tym razem w zakresie prawa amerykańskiego.

Warto dodać, że gwiazda prowadziła kilka kancelarii i wykładała prawo autorskie i medialne na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2019 roku działa na rynku prawniczym z własną instytucją o nazwie Joanna Jabłczyńska Kancelaria Prawna w Warszawie.

Najlepiej wykształcone gwiazdy: Jodie Foster

Fot. Brynn Anderson / AP

Jodie Foster podobno ma najwyższy iloraz inteligencji w całym Hollywood i może pochwalić się IQ wynoszącym aż 132. Aktorka jest absolwentką Uniwersytetu Yale, gdzie zdobyła dyplom z literatury angielskiej. Gwiazda może także szczycić się tytułem doctor honoris causa tejże uczelni. Gdy zaczęła studia, była już jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek w Hollywood. Jak przyznawała w rozmowach po latach, na uczelniane zajęcia musiała chodzić w towarzystwie ochrony.

Najlepiej wykształcone gwiazdy: Małgorzata Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek Fot. kapif

Małgorzata Rozenek-Majdan to nie tylko "Perfekcyjna pani domu", ale przede wszystkim - kobieta biznesu i wielu talentów. Gwiazda, zanim zrobiła karierę w telewizji, uczęszczała do szkoły baletowej, która - jak sama przyznała - nauczyła ją ciężkiej pracy i dyscypliny. Te umiejętności z pewnością przydały jej się na studiach prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa, Małgorzata Rozenek-Majdan zdecydowała się podjąć próbę napisania doktoratu. Ostatecznie wybrała jednak ścieżkę sławy.

Najlepiej wykształcone gwiazdy: Elisabeth Shue

Elisabeth Shue AP/Matt Sayles

Nominowana do Oscara za film "Zostawić w Las Vegas" aktorka to - podobnie jak Natalie Portman - absolwentka Uniwersytetu Harvardu. Gwiazda takich produkcji, jak "Karate Kid", "Koktajl" czy "Zostawić Harry'ego" zdobyła tam dyplom z zakresu nauk politycznych. Aktorka jeszcze w czasie trwania studiów rozpoczęła swoją przygodę z show-biznesem.

Najlepiej wykształcone gwiazdy: Joanna Horodyńska

Joanna Horodyńska kapif

Joanna Horodyńska jest jedną z polskich gwiazd, które z dumą mówią o swoim wykształceniu. Była modelka, a obecnie stylistka, może pochwalić się kilkoma dyplomami z aż dwóch uniwersytetów: Warszawskiego i Jagiellońskiego. Gwiazda skończyła zarządzanie i marketing, sztuki audiowizualne oraz dziennikarstwo, a w 2009 roku ukończyła z powodzeniem także pracę nad doktoratem - "Język używany w telewizji".

Lubię się uczyć, czytać, dowiadywać. Ciągle chodzę na kursy: językowe, komputerowe, teraz także rysowania – powiedziała w rozmowie z "Galą".

Najlepiej wykształcone gwiazdy: Brooke Shields

Brooke Shields zagrała w komedii romantycznej 'Świąteczny zamek' ANGELA WEISS/AFP/East News

Brooke Shields od wielu lat jest postrzegana jako klasyczna, amerykańska piękność, przez co często musi się mierzyć ze stereotypem infantylnej i niezbyt inteligentnej. W rzeczywistości jest jednak odwrotnie. Gwiazda zasłynęła, występując w kontrowersyjnej reklamie Calvina Kleina, gdy miała zaledwie 14 lat. Sława nie uderzyła jej jednak do głowy i po ukończeniu college'u zapisała się na studia z literatury francuskiej. Brooke Shields jest absolwentką Uniwersytetu Princeton, który należy do elitarnej grupy Ivy League. Jest to lista obejmująca osiem prywatnych uniwersytetów badawczych, które są uznawane za najlepsze szkoły na świecie.

Najlepiej wykształcone gwiazdy: Omenaa Mensah

Omenaa Mensah https://www.instagram.com/omenaamensah/

Omenaa Mensah to kolejna polska gwiazda, która może pochwalić się wyższym wykształceniem. Pogodynka nie tylko jest już ikoną stacji TVN, ale także posiada tytuł doktorki prestiżowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Omenaa Mensah ma na swoim koncie także studia z zarządzania i stosunków międzynarodowych, które ukończyła na dwóch uniwersytetach w Poznaniu. Obecnie prowadzi także działalność charytatywną, a jej działania naukowe skupiają się wokół tematu Afryki Subsaharyjskiej.

Najlepiej wykształcone gwiazdy: Lisa Kudrow

'Giń 2020' - Lisa Kudrow jako rzeczniczka prasowa fot. Netflix

Lisa Kudrow dziś jest jedną z najpopularniejszych amerykańskich aktorek, jednak wcześniej rozwijała się naukowo. Gwiazda jest absolwentką biologii na uniwersytecie Vassar College w Nowym Jorku. Kobieta początkowo poszła w ślady ojca, który jest światowej sławy specjalistą w zakresie bólu głowy. Aktorka, zanim trafiła na pierwszy plan filmowy, prowadziła z nim liczne badania naukowe. Prawdziwą rozpoznawalność przyniósł jej jednak show-biznes i rola Phoebe w serialu "Przyjaciele".

Najlepiej wykształcone gwiazdy: Mayim Bialik

Mayim Bialik, która kilka dni temu miała wypadek samochodowy, ale już pracuje na planie "The Big Bang Theory" na przyjęciu zorganizowanym przez Academy of Television Arts and Sciences. JOHN SHEARER/INVISION/AP/John Shearer

Mayim Bialik zasłynęła rolą w serialu "Teoria Wielkiego Podrywu", gdzie grała postać neurobiologa. Co ciekawe... aktorka przez wiele lat kształciła się właśnie w tej dziedzinie i posiada nawet tytuł doktora. W 2017 roku gwiazda obroniła pracę doktorską, w której skupiła się na badaniach nad obsesyjno-kompulsyjnymi u młodzieży z zespołem Pradera-Williego. Warto podkreślić, że to nie jedyne naukowe osiągnięcia Mayim Bialik. Celebrytka jest także absolwentką studiów judaistyki i języka hebrajskiego.

