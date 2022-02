Megan Fox i Brian Austin Green rozwiedzeni. Batalia sądowa zakończona

Więcej o gwiazdach światowego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

Małżeństwo Megan Fox i Briana Austina Greena przeszło do historii. Aktorzy rozstali się już w 2019 roku, lecz dopiero teraz sfinalizowali rozwód. Papiery rozwodowe trafiły do sądu pod koniec 2020 roku i od tamtej pory ciągnął się proces. Argumentacją miały być "różnice nie do pogodzenia". Sprawę utrudniał fakt, że para ma trzech synów. Wszystko wskazuje na to, że gwiazdy doszły do porozumienia.

Megan Fox i Brian Austin Green już po rozwodzie

O kryzysie w związku Megan Fox i Briana Austina Greena mówiło się od kilku lat. Zaczęli spotykać się w 2004 roku, a sześć lat później stanęli na ślubnym kobiercu. Już po pięciu latach małżeństwa aktorka złożyła papiery do sądu, lecz później je wycofała. Niespełna trzy lata temu aktorzy postanowili się rozstać, pozostając w przyjacielskich relacjach. Oboje związani są już z nowymi partnerami.

Aktorka wniosła pozew o rozwód w 2020 roku, a niedługo po tym wyszedł na jaw jej związek z raperem Machine Gun Kelly'm. W styczniu para poinformowała o zaręczynach. Zanim jednak aktorka ponownie zostanie żoną, musiała formalnie zakończyć poprzednie małżeństwo. We wtorek 8 lutego w sądzie zapadła ostateczna decyzja. Jak podaje portal TMZ, para przedłożyła sędziemu porozumienie rozwodowe. Oboje podeszli do sprawy ugodowo.

Kontrowersje wzbudzał natomiast fakt, że małżeństwo wychowuje trzech synów: dziewięcioletniego Noaha, siedmioletniego Bodhima i pięcioletniego Journey'a. Na tym polu także udało się dojść do porozumienia. Megan Fox i jej były mąż dostali wspólną opiekę nad dziećmi i będą się nimi zajmować po równo. Tak samo prawdopodobnie zostanie rozwiązany wątek finansowy. Małżonkowie mieli wspólność majątkową i nigdy nie podpisali intercyzy, a co za tym idzie, dzielą się wszystkim po połowie. Podobno poza sądem zawarli między sobą umowę w tej sprawie. Machine Gun Kelly może już się szykować na ślub z ukochaną.