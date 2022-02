Więcej informacji na temat leczenia nowotworów u dzieci znajdziesz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

REKLAMA

Media wciąż żyją sprawą chorego na nowotwór wątroby syna Jakuba Rzeźniczaka i Magdaleny Stępień. Młoda mama zorganizowała pierwszą zbiórkę pieniędzy na leczenie syna, co spotkało się z krytyką Dzikiego Trenera, który uznał, że opływający w luksusy rodzice sami powinni najpierw "wyłożyć na stół" pieniądze, zanim poproszą o nie innych.

Stępień, Rzeźniczak, Stanowski... W całej tej aferze pomija się najważniejsze

Krzysztof Stanowski skrytykowany przez fanów po filmie o Rzeźniczaku i Stępień

W środę na YouTubie pojawił się odcinek "Dziennikarskiego zera", w którym Krzysztof Stanowski opowiedział, co sądzi o medialnym zamierzeniu wokół Jakuba Rzeźniczaka i Magdaleny Stępień. Dziennikarz spotkał się z piłkarzem i przedstawił jego wersję na temat stanu zdrowia chłopca, która sporo różni się od tego, co przekazuje Magdalena Stępień.

Stanowski znów tłumaczy Rzeźniczaka. Przekazuje, że piłkarz nie chce pieniędzy

Co więcej, Stanowski bronił piłkarza, zapewniając, że ten interesuje się dzieckiem, w przeciwieństwie do tego, co mówi matka chłopca. Wziął również pod lupę zarobki Magdaleny Stępień. Stanowisko Krzysztofa Stanowskiego spotkało się z bardzo mieszanymi uczuciami wśród internautów. Spora część komentujących zarzuca mu, że zachowuje się jak adwokat Jakuba Rzeźniczaka i chce go jak najbardziej wybielić.

Stano, przesadziłeś z wybielaczem. Rzeźnik się rozpuści za chwilę.

Widzę tu jakieś wybielanie, ale czego można się spodziewać... Dziennikarskie zero i wszystko w temacie.

Dziwne, dlaczego Rzeźniczak sam nie może czegoś nagrać i przedstawić swój punkt widzenia, tylko Stanowski poświęca cały program tej sprawie.

Powiedzieć o człowieku, który zostawił swoją żonę w zaawansowanej ciąży, że jest kochliwy, to jak powiedzieć o Słowiku, że jest niegrzeczny.

Myślałem, że będzie "Dziennikarskie zero", a tu przemowa adwokata pana Rzeźniczaka - czytamy w komentarzach pod filmem.

Tego typu komentarzy jest znacznie więcej. Internauci uważają, że Krzysztof Stanowski jest bardzo stronniczy i umniejsza przewinienia kolegi piłkarza. Wy też tak myślicie?