Angelina Jolie to nie tylko popularna aktorka, ale także mama na pełny etat i mocno zaangażowana społecznie działaczka. Od czasu rozwodem z Bradem Pittem gwiazda walczy przed sądem o odebranie byłemu mężowi praw rodzicielskich i samotnie sprawuje opiekę nad szóstką dzieci: Zaharą, Maddoxem, Paxem, Shiloh oraz bliźniętami Knoxem i Vivienne. Angelina Jolie ostatnio zjawiła się na konferencji "Violence Against Women" w Waszyngtonie razem z najstarszą córką.

Jolie nigdy nie ukrywała, że śmierć matki ją zmieniła. Co wiemy o Marcheline Bertrand?

Angelina Jolie z córką w Waszyngtonie. Uwagę zwracają niebieskie włosy nastolatki

Angelina Jolie z dumną kroczyła z córką korytarzami waszyngtońskich biur. Gwiazda miała ważną misję do wypełnienia i przygotowała się do uroczystej przemowy na konferencji traktującej o przemocy wobec kobiet. Zarówno aktorka, jak i jej córka wyglądały bardzo elegancko.

Angelina Jolie z córką Zaharą -Kent Nishimura/Los Angeles Times/Shutterstock / Rex Features/East News

Angelina Jolie wybrała czarny, bardzo klasyczny komplet garniturowy, przepasany w talii podkreślającym jej figurę paskiem. Do wszystkiego gwiazda dobrała czarną aktówkę i naszyjnik z pereł. Zahara postawiła za to na brąz. Córka aktorki prezentowała się w zamszowym płaszczu z paskiem i prostą "małą czarną" pod spodem. Na pierwszy plan wysuwała się jednak jej fryzura i długie do pasa niebieskie warkoczyki.

Angelina Jolie z córką Zaharą +Michael Brochstein/SOPA Images/Shutterstock / Rex Features/East News

Zahara w tym roku skończy 17 lat. Jest najstarszą i zarazem pierwszą adoptowaną córką Angeliny Jolie i Brada Pitta. Dziewczyna urodziła się w Etiopii i do szóstego miesiąca życia przebywała w sierocińcu, z którego zabrało ją znane małżeństwo. Początkowo babcia Zahary utrzymywała, że jest ona sierotą, jednak w 2017 roku okazało się, że biologiczna matka nastolatki żyje, ale w przeszłości została zgwałcona i w ten sposób zaszła w ciążę. Kobieta przyznała, że chciałaby nawiązać kontakt z córką.

