W 2005 roku huragan Katrina zrównał z ziemią dużą część Nowego Orleanu. Obrazy szalejącego żywiołu obiegły wtedy cały świat. Wielu ludzi z dnia na dzień zostało pozbawionych dachu nad głową. Do akcji pomocowej wkroczyło wiele znanych osób. Zaangażował się również Brad Pitt. Obiecywał wtedy stworzenie 150 domów dla poszkodowanych. Teraz okazuje się, że projekt aktora skończył się katastrofą.

Projekt humanitarny Brada Pitta zakończył się kompletną porażką

Zgodnie z założeniami domy miały zostać postawione w ciągu dwóch lat. Każdy z nich miał mieć powierzchnię 100 m kw. Koszt każdego budynku oszacowano na 150 tys. dolarów. Projekt na początku wydawał się być wielkim sukcesem. W jego promocję zaangażował się m.in. Snoop Dogg i Bill Clinton. Finalnie powstało 109 domów, nieco mniej niż zakładano, ale i tak mieszkańcy miasta byli zachwyceni charytatywną działalnością Pitta. Poszkodowane rodziny w końcu znalazły swoje własne, bezpieczne cztery ściany. Po czasie okazało się jednak, że wiele z postawionych domów kompletnie nie nadaje się do zamieszkania. W budynkach pojawiła się pleśń i przecieki. Mało tego w niektórych budynkach doszło do wybuchów pożarów spowodowanych problemami z elektryką.

Na początku organizacja, która wybudowała wadliwe domy, dokonywała drobnych napraw. Jednak wkrótce instytucja przestała odbierać telefony i odpowiadać na zażalenia ludzi. Zrozpaczeni mieszkańcy złożyli zbiorowy pozew przeciwko Bradowi Pittowi. Warto tutaj wspomnieć, że organizacja tworząca projekt, "Make It Right" nie chciała pójść na kompromis z oskarżycielami. Zdecydowała się jednak złożyć pozew przeciwko dostawcom drewna.

Adwokaci aktora oświadczyli, że nie ponosi on odpowiedzialności za zaistniałą sytuację.

