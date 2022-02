Więcej informacji na temat olimpiady w Pekinie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Nie od dziś wiadomo, że Igrzyska Olimpijskie to nie tylko widowisko sportowe. To również doskonała okazja dla kraju, który ją organizuje, by zaprezentować się od, jak najlepszej strony przed całym światem. Teraz Chińscy organizatorzy zawodów nie będą zadowoleni. Do ogromnej wpadki doszło podczas ceremonii medalowej.

Wpadka organizatorów podczas dekoracji medalowej

Chiny przykładają ogromną wagę do tego, by organizowana przez nich impreza została, jak najlepiej odebrana na świecie. Przygotowana ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk była przygotowana z ogromnym rozmachem. Teraz wizerunek sprawnego organizatora został nieco nadszarpnięty. We wtorek miała miejsce ceremonia medalowa, podczas której swoje medale odbierali trzej najlepsi zawodnicy w skiathlonie. Najwyższe miejsce na podium zajął Rosjanin Aleksander Bolszunow. W trakcie uroczystości chiński żołnierz chciał rozwinąć flagę Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednak, zamiast dumnie ją rozprostować, pechowiec nakrył się nią. Najważniejsze jednak, że mężczyzna nie stracił powagi, dzięki czemu był w stanie naprawić swój błąd. Zabawny film udostępniło na Twitterze konto stacji telewizyjnej Eurosport. Do nagrania dołączono zabawny komentarz.

Coś poszło nie tak.

Przypomnijmy, że poważną wpadkę podczas tych igrzysk zanotowała również Telewizja Polska. Podczas ceremonii otwarcia, komentator Przemysław Babiarz pomylił imię i nazwisko zawodniczki trzymającej Polską flagę.

