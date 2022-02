Więcej na temat brytyjskiej rodziny królewskiej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Królowa Elżbieta jest najstarszą głową państwa na świecie. Przez lata udało jej się zgromadzić pokaźną kolekcję biżuterii. Do tej pory media żyją historią nazwaną "tiara gate", która doprowadziła do kłótni pomiędzy Meghan Markle a księżniczką Eugenią. Jednak jest jeden element biżuterii, którego królowa nigdy by nie wypożyczyła. Jest nim oczywiście pierścionek zaręczynowy, który książę Filip specjalnie dla niej zaprojektował. Okazuje się, że królowa się z nim nie rozstaje, a wszystko za sprawą historii, jaka się z nim wiąże. Klejnot jest w rodzinie Windsorów od pokoleń!

Królowa Elżbieta nie rozstaje się z tym pierścionkiem. Klejnot jest rodowitą pamiątką

Początki związku królowej Elżbiety i księcia Filipa nie należały do najłatwiejszych. Monarchini zakochała się w nim na zabój, co nie zachwyciło jej rodziców. Filip, choć był greckim księciem, to nie miał odpowiedniego statusu materialnego, ani wykształcenia. Jednak to nie przeszkadzało przyszłej królowej, która ostatecznie postawiła na swoim.

Do zaręczyn doszło w sierpniu 1946 roku w posiadłości Windsorów w Balmoral. Pierścionek, jaki podarował książę Filip ukochanej, okazał się być rodową pamiątką. Diamenty, z których się składa, są szczególnie ważne dla królowej. Zostały wyjęte z tiary, której właścicielką była matka księcia Filipa, księżna Alicja z Battenberg. Według "Town & Country", księżna wiedząc, że jej syn wkrótce się oświadczy, podarowała mu swoją tiarę. Książę Filip wraz z londyńskim jubilerem, Philipem Antrobusem, zaprojektował pierścionek zaręczynowy dla królowej. Mało kto jednak wie, że księżna Alicja pochodziła z rodu Windsorów i była prawnuczką królowej Wiktorii.

Królowa Elżbieta nie rozstaje się z tym pierścionkiem. Klejnot jest rodowitą pamiątką Fot. East News

Trzykaratowy pierścionek zaręczynowy królowej Elżbiety II wyceniany jest na 130 tysięcy dolarów. Posiada jeden okrągły diament i dziesięć mniejszych, które go otaczają. Z pozostałych kamieni z tiary matki książę Filip zaprojektował jedyną w swoim rodzaju bransoletkę, którą podarował królowej Elżbiecie jako prezent ślubny.

Królowa podczas publicznych wystąpień zazwyczaj ma rękawiczki na dłoniach, ale z biżuterią męża się nie rozstaje.