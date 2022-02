Więcej informacji na temat Igrzysk Olimpijskich w Pekinie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dawid Kubacki pozytywnie zaskoczył swoim występem na Olimpiadzie w Pekinie. Skoczek w konkursie na skoczni normalnej zajął trzecie miejsce i zdobył pierwszy medal dla Polski na tych igrzyskach. Wiadomo już, jaka premia finansowa zostanie mu wypłacona za to osiągnięcie. Na piłkarzach ta kwota nie robi żadnego wrażenia.

Dawid Kubacki dostanie premię za brązowy medal na olimpiadzie

Dyskusja na temat zarobków sportowców trwa od dawna. Wiele osób jest zniesmaczonych olbrzymimi zarobkami piłkarzy. Szczególnie, gdy porówna się ich pensje do np. siatkarzy, piłkarzy ręcznych czy lekkoatletów. Dawid Kubacki za zdobycie brązowego medalu dla naszego kraju otrzyma 96 tys. złotych. Czy to dużo? Z jednej strony oczywiście tak, ale gdy spojrzymy na to ile zarabia Robert Lewandowski, to kwota ta staje się śmiesznie mała. Super Express wyliczył, że kapitan naszej reprezentacji zgarnia tyle samo w ciągu dziewięciu godzin i to niezależnie, czy jest to dzień meczowy, czy odpoczywa w domu. Oczywiście Robert z racji tego, że jest jednym z najlepszych piłkarzy świata jest szczególnym przypadkiem. Jednak w naszej rodzimej ekstraklasy zarobki również są bardzo duże, bo w granicach 100, 150 tys. zł miesięcznie. Oczywiście sport to nie tylko pieniądze, a medalu olimpijskiego nie da się w żaden sposób wycenić.

W sobotę kolejna szansa na medale

Za nami konkurs na skoczni normalnej. Teraz czas na rozgrywki na dużym obiekcie. Na piątek zaplanowane są kwalifikacje, a na sobotę właściwa walka o medale.

