9 lutego 2022 roku obchodzimy 20. rocznicę śmierci księżniczki Małgorzaty, więc postanowiliśmy z tej okazji bliżej przyjrzeć się jej barwnemu życiu. Słynąca z nonszalancji i nowoczesnego stylu bycia mogłaby swoim życiorysem, obdzielić co najmniej kilka osób. 21 sierpnia 1930 roku na świat przyszła księżniczka Małgorzata, córka króla Jerzego VI i królowej Elżbiety. Młodsza siostra Elżbiety II nie bała się skandali i niekonwencjonalnego stylu życia. Prasa brytyjska często wspominała o tym, że była bardzo kochliwa - niektórzy posądzali ją nawet o romans z Mickiem Jaggerem! Zobacz, jakie nieznane karty kryje historia jednej z największych brytyjskich skandalistek rodziny królewskiej.

Księżniczka Małgorzata wychowywała się w beztroskim domu

Dzisiaj można byłoby o niej powiedzieć, że była kobietą świadomą i bardzo odważną, która nie patrząc na zdanie opinii publicznej, nie uległa absolutnie żadnym konwenansom. Jak można wyczytać z różnych brytyjskich źródeł na temat rodziny królewskiej, jej dzieciństwo było beztroskie. Dziewczynka spędzała większość czasu ze swoją starszą siostrą, Elżbietą. Niestety życie w rodzinie brytyjskiej monarchii rządzi się swoimi prawami. Mimo tego, że Hrabina Snowdon miała czas na zabawę z siostrą, to była od małego oddalona od kontaktu z rówieśnikami. Nigdy nie poszła także do szkoły, a za edukację córki na początku odpowiadała jej matka, a gdy ta dorosła, to później zaczęła ją nauczać guwernantka.

Księżniczka Małgorzata była szczególnie uwielbiana przez swojego dziadka, Jerzego V, który był dla niej i jej siostry, Elżbiety bardzo dobry. Podobnie, jak ojciec dziewcząt, pozwalał im na wszystko. Mogły się bawić w całej posiadłości. Dziewczynki np. wbiegały do gabinetu w czasie trwania ważnych spotkań. Jesli wierzyć brytyjskiej prasie, to szczególnie rozpieszczana była mała Małgorzata, której urok dziecięcy sprawiał, że rozjaśniała nawet najbardziej ponure dni w życiu brytyjskiej monarchii. Ojciec był dumny z córek, o których mówił, że są jego:

Dumą i radością.

Ta decyzja zmieniła wszystko

Grudzień 1936 roku był dla księżniczki Małgorzaty bardzo trudnym, ale i przełomowym momentem. Jej stryj Edward VIII postanowił abdykować, a tron musiał objąć jej ojciec. W czasie, gdy Jerzy VI został królem Wielkiej Brytanii, wzrok wszystkich skupił się na jej siostrze Elżbiecie, która była pierwszą osobą w kolejce do tronu. Księżniczce Małgorzacie bardzo trudno było pogodzić się z tym, że to nie ona jest teraz w centrum uwagi. Jej styl życia także miał ulec zmianie, ponieważ światła reflektorów były skupione na jej ojcu, który został królem Wielkiej Brytanii.

Femme fatale brytyjskiej monarchii

Na skandal z jej udziałem nie trzeba było długo czekać. Sam fakt, że córka Jerzego VI zaczęła pić i palić już w wieku zaledwie 15 lat wzbudzał ogromne zainteresowanie medialne. Nie stroniła od wystawnych imprez i spotkań z największymi. Była jedną z najjaśniejszych gwiazd londyńskich salonów, której każde wyjście wprawiało w osłupienie uczestników przyjęć. Dużym echem odbił się jej romans ze starszym o 16 lat, Peterem Townsendem. Pierwszą aferę wywołało strącenie pyłku przez Małgorzatę Windsor z ramienia pilota podczas koronacji Elżbiety na królową w 1953 roku. Słynęła z nieprzeciętnej inteligencji, bezpośredniości oraz często bardzo ostrego poczucia humoru. Przykładem sytuacji, w której księżniczka Małgorzata wykazała się okrutnością było spotkanie z ikoną modelingu, Twiggy. Gdy ją spotkała, zapytała - "Kim jesteś?". Modelka odpowiedziała, "Nazywam się Lesley Hornby, ale ludzie mówią mi Twiggy, Wasza Wysokość". "Jak niefortunnie" odpowiedziała księżniczka Małgorzata. O jej romansach krążą w mediach już legendy. Podobno sam Picasso marzył, żeby się z nią ożenić.

Nie tylko kochliwość była jej znakiem szczególnym. Również w sposobie bycia była wyjątkowo ekstrawagancka:

Jej poranna toaleta była równie luksusowa, co absurdalna: śniadanie do łóżka punkt 9, następnie dwie godziny spędzone w łóżku na słuchaniu radia, czytaniu gazet (które zostawiała porozrzucane po podłodze) oraz nałogowym paleniu papierosów [...] Następnie o 12:30, żeby dodać sobie energii, piła drinka z wódką - podsumował w książce "Ma’am Darling", Craig Brown.

To była wielka i nieszczęśliwa miłość

Księżniczka Małgorzata zakochała się na zabój w dużo starszym, żonatym przyjacielu Jerzego VI – Peterze Townsendendzie. Rodzina królewska nie była dumna z ich relacji. Przede wszystkim rodzinę królewską przerażała spora różnica wieku między kochankami oraz fakt, że mężczyzna był żonaty i miał dwójkę dzieci. Oliwy do ognia dolała informacja o tym, że był człowiek, który nie pochodził z arystokratycznej rodziny.

Rodzina królewska miała spore zaufanie do Petera Townsenda, który był weteranem wojennym ze stopniem kapitana. Potwierdzeniem tego mógł być fakt, że jego opiece powierzyli Małgorzatę w trakcie podróży do Republiki Południowej Afryki. Według brytyjskich biografów to właśnie w tamtym okresie para zaczęła darzyć siebie uczuciem. Pierwsze plotki o ich uczuciu pojawiły się, kiedy weteran w trakcie pobytu w Irlandii Północnej chciał wynająć pokój, który sąsiadował z księżniczką Małgorzatą.

Dla siostry Elżbiety II, mężczyzna niebawem się rozwiódł, dzięki czemu mogli przestać się ukrywać. Rodzina królewska uważała, że romans młodej księżniczki jest przelotną, młodzieńczą miłością. Brytyjska monarchia nigdy nie wyraziła zgody na ich wspólne małżeństwo, przez co Małgorzata Windsor była bardzo nieszczęśliwa.

Uwielbiała używki, ale za ich nadmierne spożycie zapłaciła słoną cenę

Księżniczka Małgorzata przez lata prowadzenia złego stylu życia, m.in. palenia papierosów i picia dużych ilości alkohol, zachorowała. Według jednej z anegdot krążących po internecie, siostra Elżbiety II tak kochała używki, że dochodziło do kuriozalnych sytuacji, kiedy chciała połączyć czynność palenia papierosów z piciem mocnych trunków:

Próbowała połączyć te dwie czynności, przyklejając pudełko zapałek do szklanki, tak aby mogła zapalić zapałkę, kiedy piła - napisał Craig Brown w książce "Ma’am Darling".

Miłość do trunków i tytoniu doprowadziła do tego, że w 1985 roku usunięto jej część płuca. Picie zbyt dużej ilości alkoholu skończyło się chorobą wątroby. W 1994 roku przeszła pierwszy udar, drugi, poważniej wpłynął na jej zdrowie, ponieważ w 2000 roku, doprowadził do utraty wzroku w jednym oku. Siostra Elżbiety II mogła się przemieszczać tylko na wózku. Odeszła 9 lutego 2002 roku w wieku 72 lat. Sposób, w jaki zeszła z tego świata, także był bardzo ekstrawagancki i w jej stylu, ponieważ postanowiła, że zostanie skremowana i umieszczona w trumnie swojego ojca.

