8 lutego odbyła się premiera filmu "Miłość jest blisko" w reżyserii Radosława Dunaszewskiego. Na czerwonym dywanie nie zabrakło gwiazd: Weroniki Książkiewicz, Olgi Bołądź czy Wojciecha Solarza, którzy postawili na klasyczne kreacje. Największą sensacją okazała się Maja Hyży. Piosenkarka chyba bardzo zainspirowała się najnowszymi zdjęciami Rihanny. Pokazała ciążowy brzuch w pełnej okazałości.

Maja Hyży na premierze filmu "Miłość jest blisko"

Artystka jest w piątym miesiącu ciąży. Podczas premiery towarzyszył jej partner Konrad Kozak. Hyży postawiła na bardzo odważną kreację. Patrząc na sukienkę, na myśl przychodzi porównanie do zdjęć Rihanny, która niedawno oznajmiła światu, że jest w ciąży. Zagraniczna piosenkarka została sfotografowana w różowej koszuli odpiętej tak, by wyeksponować cały brzuch. Maja Hyży włożyła natomiast sukienkę midi w odcieniu baby blue. Stylizacja również pokazała ciążowe krągłości w pełnej okazałości. Odważną kreację piosenkarka połączyła z botkami w szpic w srebrnym kolorze oraz niebieskim płaszczem we wzór tie-dye.

Weronika Książkiewicz postawiła na czerwone usta

Aktorka grająca główną rolę w komedii romantycznej na premierę wybrała długą czarną sukienkę, z głębokim dekoltem, w czerwone usta. Jej makijażystka również postawiła na ten sam kolor. Do sukienki dobrała czarne botki oraz marynarkę smokingową w tym samym kolorze.

Wojciech Solarz w czapce z daszkiem

Odtwórca głównej roli męskiej na czerwonym dywanie pojawił się w błękitnym garniturze. Elegancką koszulę zamienił na fioletową bluzkę polo, a na nogach miał trampki. Na głowie aktor miał czapkę z daszkiem.

Cała na biało Małgorzata Tomaszewska

Dziennikarka pojawiła się na premierze cała na biało. Postawiła na klasyczny garnitur z szerokim paskiem w talii i lekko rozszerzanymi nogawkami.

Ola Szwed przyciąga lato w neonowej mini

Kreacja Oli Szwed w pięknym pomarańczowym kolorze to odrobina słońca, którego wszyscy potrzebujemy. Ciekawa sukienka, z rozciętymi rękawkami eksponuje nogi aktorki. Torebka i buty w tym samym kolorze nadają spójności całej stylizacji.

Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak cali na czarno

Małżeństwo postawiło na niezawodną czerń. Aktorka włożyła czarny kombinezon z głębokim dekoltem oraz srebrne szpilki. A jak prezentował się jej mąż? Oceńcie sami.

